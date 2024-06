ALZHEIMER (2).jpg Cuáles son las 7 etapas del Alzheimer.

Las 7 etapas del Alzheimer

Según los especialistas, la evolución del Alzheimer se divide en 7 etapas: Las etapas de 1-3 constituyen las fases previas a la demencia y la 4 a la 7, es cuando el paciente ha desarrollado la enfermedad. En la fase 5, la persona ya no puede vivir sin ayuda.

Etapa 1: No existe demencia

Es esta fase, la persona está mentalmente sana. Se olvida las llaves dela casa, la billetera en el restaurante o cree que es viernes cuando es jueves. Pero estos pequeños fallos le pueden ocurrir a cualquier persona.

Etapa 2: Pérdida

En esta fase surge el olvido relacionado con la edad. Muchas personas mayores de 65 años se quejan de que tienen algunas dificultades cognitivas y funcionales. Ya no pueden recordar los nombres tan fácilmente o tienen problemas para recordar dónde dejan las cosas. Esto es lo que se conoce como deterioro cognitivo subjetivo y dura 15 años.

alzheimer (7).jpg

Etapa 3: Deterioro cognitivo leve

Las personas manifiestan déficits sutiles, percibidos por los que se encuentran en su entorno. Por ejemplo, tiende a repetir muchas veces lo mismo, disminuye su desempeño profesional, tiene dificultades para organizar eventos, tiene problemas para concentrarse y sufre ansiedad. Esta etapa puede durar 7 años.

Etapa 4: Declive cognitivo leve

En esta etapa se puede notar de manera más evidente el déficit del paciente para realizar tareas instrumentales. Por ejemplo, tiene problemas para pedir un menú en un restaurante o para preparar una comida.

No recuerdan las fechas importantes y confunde los días. Sin embargo, sí recuerda la dirección de su casa. Aunque sabe que está teniendo problemas de memoria, se niega a reconocerlo. La etapa dura 2 años.

Etapa 5: Declive cognitivo moderado

En esta fase, el paciente no puede vivir solo. Un cuidador debe proporcionarle los alimentos adecuados y llevar un control de sus finanzas y su medicación.

Presenta problemas para recordar su dirección, se olvida los nombres de una institución a la que asistió durante muchos años. Presenta problemas de orientación y no recuerda el año en que está.

En cuanto a sus reacciones, se puede mostrar enfadado y desconfiado. Tiene problemas con las actividades de la vida diaria y no sabe elegir su ropa en función del clima. Esta etapa dura 1 año y 6 meses.

alzheimer.webp

Etapa 6: Declive cognitivo severo

En esta etapa, el paciente tiene dificultades para realizar actividades básicas de la vida. Pierde la capacidad de vestirse de forma adecuada, de bañarse solo o lavarse los dientes, ya no puede ir al baño solo y se vuelve incontinente, y confunde a una persona con otra con y no está seguro de la identidad de sus familiares.

Los cambios en su estado de ánimo son más evidentes, no pudiendo canalizar su energía hacia actividades que antes le gustaba hacer. Experimenta miedo, frustración y vergüenza, por lo que se vuelve agresivo. Además, se expresa con tartamudez. Esta etapa dura 2 años y 6 meses.

►TE PUEDE INTERESAR: Esto es lo primero que olvida una persona con Alzheimer

Etapa 7: Declive cognitivo muy grave

En esta etapa, las personas con Alzheimer necesitan asistencia continua para sobrevivir y realizar las actividades básicas de la vida diaria: vestirse, comer, dormir, higiene, baño.

El vocabulario es muy reducido y pierde la capacidad de emitir palabras, no puede deambular independientemente ni permanecer sentado, ya no puede sonreír, no tiene la capacidad de sostener la cabeza y desarrolla rigidez. Además, pueden sufrir contracturas y deformidades irreversibles.

Las personas con Alzheimer mueren, generalmente, a lo largo de la séptima etapa. Suele producirse cuando pierden la capacidad de caminar y de sentarse de forma independiente.

La mayoría de los pacientes mueren de neumonía por aspiración, que se produce cuando una persona no puede tragar correctamente y los líquidos o los alimentos llegan a los pulmones. También puede perder peso, tener convulsiones, infecciones de la piel y que pase mucho tiempo dormido.