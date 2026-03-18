No solo es el precio o el color; estos productos de origen animal poseen muchas diferencias más allá de lo monetario. Seguramente estás acostumbrado a comprar carne molida común o especial, dependiendo del dinero con el que cuentes o de la disponibilidad en la carnicería.
¿Cuáles con las diferencias entre la carne molida especial y la común?
Dos productos que compramos y consumimos con frecuencia, pero ni siquiera nos ponemos a pensar cuáles son sus diferencias
Lo cierto es que la carne molida, más allá de lo que vale, se obtiene con procesos un poco diferentes que determinan si pertenece a la categoría "especial" o "común". Hoy te cuento, según expertos, cuáles son las diferencias, usos y componentes de ambos tipos de carne molida.
Lo primero y principal, antes de conocer las diferencias, es saber cómo se obtiene este producto que tanto usamos para preparar picadillos, salsas y hamburguesas.
La carne molida se elabora a partir de un proceso mecánico de molienda que consiste en triturar o picar cortes de carne enteros para transformarlos en pequeñas tiras o porciones sin alterar las propiedades y el sabor.
Normalmente, se utilizan cortes de vaca, pollo o cerdo más bien tiernos y sin huesos para que el molino no se dañe. Por lo general, la carne molida más consumida es la de vaca.
¿Cuáles son las diferencias entre la carne molida común y especial?
Muchas veces se piensa que la carne molida especial no tiene grasa, y esa es su supuesta diferencia frente a la común. La carne molida especial se diferencia por el corte que la compone. Normalmente, se hace con cortes de carne predeterminados como roast beef o tirtuguita.
La carne molida común va con cortes de carne similares, pero se le añade grasa de los restos de carne que quedan de la vaca. Estas diferencias no determinan que una sea mejor o peor que la otra.
Generalmente, la carne molida común se usa en recetas que necesitan más grasa y jugosidad, como hamburguesas y picadillos de empanadas. La molida especial queda muy bien en las salsas o tucos.
Otra diferencia notable es el precio, ya que la carne molida especial suele ser más costosa por ser más magra. Si la carne de base con la que se fabrican ambas es de buena calidad, no hay de qué preocuparse.
Precauciones al cocinar carne molida
Ya sabes las diferencias entre ambos tipos de carne molida; ahora debes saber que comparten una serie de precauciones o recomendaciones comunes.
- La carne molida siempre se tiene que cocinar a una temperatura igual o superior a 71°C para eliminar cualquier tipo de bacterias.
- Siempre hay que cocinar la carne molida completamente, chequeando que el centro esté de color gris o marrón.
- Evita la contaminación cruzada usando utensilios solo para la carne, no mezclando carne molida cruda con vegetales o alimentos cocidos, y usándola una vez descongelada.