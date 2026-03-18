¿Cuáles con las diferencias entre la carne molida especial y la común?

La carne molida se elabora a partir de un proceso mecánico de molienda que consiste en triturar o picar cortes de carne enteros para transformarlos en pequeñas tiras o porciones sin alterar las propiedades y el sabor.

Normalmente, se utilizan cortes de vaca, pollo o cerdo más bien tiernos y sin huesos para que el molino no se dañe. Por lo general, la carne molida más consumida es la de vaca.

¿Cuáles son las diferencias entre la carne molida común y especial?

Muchas veces se piensa que la carne molida especial no tiene grasa, y esa es su supuesta diferencia frente a la común. La carne molida especial se diferencia por el corte que la compone. Normalmente, se hace con cortes de carne predeterminados como roast beef o tirtuguita.

La carne molida común va con cortes de carne similares, pero se le añade grasa de los restos de carne que quedan de la vaca. Estas diferencias no determinan que una sea mejor o peor que la otra.

Embed - La Gran Frontera | Carnicería y Fiambrería on Instagram: " ¿Sabías que no toda carne molida es igual? Hoy te contamos las diferencias entre la carne molida especial y la corriente. La carne molida especial tiene más calidad y sabor, ¡perfecta para esos platos exquisitos! La carne corriente es más económica, ideal para recetas más sencillas y nutritivas ¿Qué prefieres tú? ¡Cuéntanos! Precios ajustados a tu bolsillo. ¡Ven y lleva lo mejor para tu cocina! #CarneMolida #CalidadYPrecio #LaGranFrontera #Franklin" View this post on Instagram

Generalmente, la carne molida común se usa en recetas que necesitan más grasa y jugosidad, como hamburguesas y picadillos de empanadas. La molida especial queda muy bien en las salsas o tucos.

Otra diferencia notable es el precio, ya que la carne molida especial suele ser más costosa por ser más magra. Si la carne de base con la que se fabrican ambas es de buena calidad, no hay de qué preocuparse.

Precauciones al cocinar carne molida

Ya sabes las diferencias entre ambos tipos de carne molida; ahora debes saber que comparten una serie de precauciones o recomendaciones comunes.

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