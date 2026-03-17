Qué significa que un televisor o Smart TV cruja tras apagarse y cuándo es una señal de alarma

Según el sitio especializado Xataka, no hay que tener miedo si los ruidos cumplen con estas características:

Aparecen de forma puntual inmediatamente después de apagar el equipo y cesan tras unos minutos.

El televisor no emite olor a quemado ni presenta un calor anormal en zonas localizadas del panel.

El sonido es de baja intensidad y se siente como una liberación de tensión del plástico.

televisor (2)

En cambio, sí debemos alarmarnos si el crujido del Smart TV sigue estos patrones:

El sonido aparece cuando el televisor lleva horas apagado y está completamente frío.

Se percibe un golpe fuerte y repetitivo, como si una pieza estuviera siendo forzada mecánicamente.

La temperatura en la parte trasera es tan extrema que resulta molesto tocar la carcasa.

Muchas veces, el problema radica en una ventilación deficiente. Si el televisor está demasiado encajonado en un mueble o pegado a la pared sin el espacio suficiente para que el aire circule, el calor se queda atrapado. Esto obliga a los materiales a trabajar bajo una tensión térmica mayor a la diseñada, lo que amplifica los crujidos.

La sugerencia pasará por separar el televisor equipo del mueble o la pared por unos días. Si los ruidos disminuyen, la solución es simplemente mejorar la ubicación para que el Smart TV respire mejor, pero si continúa, tendrás que llamar al servicio técnico para encontrar el origen del problema.