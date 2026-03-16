Cuál fue la distancia que Jesús debió recorrer cargando su cruz

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¿Cuánta distancia recorrió Jesús con la cruz?

El castigo impuesto a Jesús consistió en ser crucificado y llevar una corona de espinas, pero su martirio había empezado antes y es que llevar la cruz no era una tarea fácil.

La Biblia, en ningún momento, especifica la cantidad de metros que Jesús debió recorrer, aunque los investigadores sugieren que fueron unos 600 metros y que demoró más de una hora, debido a que la cruz completa pesaba más de 100 kilos, al estado de su cuerpo y a las caídas durante su recorrido.

De hecho, hay que tener en cuenta que antes de cargar la cruz, Jesús había sido azotado por los romanos y se encontraba deshidratado y con varias heridas en su cuerpo. Además, las calles de Jerusalén eran empinadas e irregulares, por lo que la marcha no debió haber sido nada fácil.

Incluso, según los Evangelios, Jesús no pudo cargar con la cruz todo el trayecto, por lo que los soldados romanos obligaron a un hombre llamado Simón de Cirene a trasladarla durante una parte del trayecto.

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El debate sobre la distancia recorrida por Jesús

Se cree que el inicio del Vía Crucis o Vía Dolorosa fue la Fortaleza Antonia. Si se toma a ella como referencia, entonces la distancia que Jesús debió recorrer con la cruz fue de 600 metros.

No obstante, algunos arqueólogos creen que el juicio contra Jesús fue en el Palacio de Herodes y que desde allí se inició el recorrido. En este caso, se tratarían de 400 a 500 metros, aunque en el estado de Jesús y con el peso de la cruz, hubiese sido igualmente una tortura a pesar de la diferencia en la distancia.