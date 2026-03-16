Cuál fue la distancia que Jesús debió recorrer cargando su cruz

Una imagen que ha quedado grabada en todas las personas que han visto alguna película de Jesús, como aquellas que dan en Semana Santa, es el camino que tuvo que recorrer cargando con el peso de la cruz hasta llegar al lugar donde fue finalmente crucificado. Sin embargo, no muchos saben cuánta es la distancia que había desde el lugar en el que recibió la condena y el que fuera el lugar de su muerte.
Si bien, hay muchas partes de la historia de Jesús que se basan en la fe, la muerte por crucifixión y el hacer que el condenado llevase los maderos no era algo que no se hiciese nunca, aunque lo más usual era que se utilizara uno solo y se lo colocara de forma vertical y no en posición de cruz, como fue el caso de Jesús.
Pero antes de llegar al lugar en el que encontraría la muerte, Jesús debió soportar esa carga, en una imagen que se repite cada año en todo vía crucis durante la fecha de Pascua.
¿Cuánta distancia recorrió Jesús con la cruz?
El castigo impuesto a Jesús consistió en ser crucificado y llevar una corona de espinas, pero su martirio había empezado antes y es que llevar la cruz no era una tarea fácil.
La Biblia, en ningún momento, especifica la cantidad de metros que Jesús debió recorrer, aunque los investigadores sugieren que fueron unos 600 metros y que demoró más de una hora, debido a que la cruz completa pesaba más de 100 kilos, al estado de su cuerpo y a las caídas durante su recorrido.
De hecho, hay que tener en cuenta que antes de cargar la cruz, Jesús había sido azotado por los romanos y se encontraba deshidratado y con varias heridas en su cuerpo. Además, las calles de Jerusalén eran empinadas e irregulares, por lo que la marcha no debió haber sido nada fácil.
Incluso, según los Evangelios, Jesús no pudo cargar con la cruz todo el trayecto, por lo que los soldados romanos obligaron a un hombre llamado Simón de Cirene a trasladarla durante una parte del trayecto.
El debate sobre la distancia recorrida por Jesús
Se cree que el inicio del Vía Crucis o Vía Dolorosa fue la Fortaleza Antonia. Si se toma a ella como referencia, entonces la distancia que Jesús debió recorrer con la cruz fue de 600 metros.
No obstante, algunos arqueólogos creen que el juicio contra Jesús fue en el Palacio de Herodes y que desde allí se inició el recorrido. En este caso, se tratarían de 400 a 500 metros, aunque en el estado de Jesús y con el peso de la cruz, hubiese sido igualmente una tortura a pesar de la diferencia en la distancia.