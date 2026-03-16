El Gobierno de Mendoza lleva a cabo todas las semanas un operativo denominado "La Garrafa en tu Barrio" en la que trasladan hasta zonas vulnerables la garrafa subsidiada con el objetivo de aliviar el bolsillo y garantizar el derecho de acceso de quienes no tienen gas de red. El operativo visita a los 18 departamentos de la provincia.
"La Garrafa en tu Barrio": cronograma semanal del 16 al 21 de marzo
El Gobierno de Mendoza dio a conocer el cronograma semanal de "La Garrafa en tu Barrio". Cómo acceder a las garrafas de gas subsidiadas y a qué precio
Con la finalidad de ayudar a las familias de menores ingresos que no cuentan con acceso a gas natural por redes, el programa "La Garrafa en tu Barrio" recorre los distintos departamentos de Mendoza ofreciendo garrafas de gas de 10 kg a un precio subsidiado que varia según la zona.
La "Garrafa en tu Barrio": qué se debe presentar para tener la garrafa subsidiada
Todos los interesados en acceder al beneficio del programa "La Garrafa en tu Barrio" deberán concurrir con:
- El envase
- Fotocopia de DNI
- Certificación negativa de la ANSES
Los jubilados y pensionados con acreditación de haberes deben presentar además fotocopia del carnet de PAMI.
Las personas con discapacidad deben concurrir con Certificado Único de Discapacidad (CUD) y en este caso, si otra persona retira la garrafa, debe presentar fotocopia del DNI de la persona que retira en su lugar.
Para más información podés ingresar al link mendoza.gov.ar/gobierno/la-garrafa-en-tu-barrio/.
Precios de la garrafa según la zona de residencia:
- Departamentos de Lavalle y Las Heras: $7.900
- Departamentos de Capital, Guaymallén, Godoy Cruz, Maipú, Luján de Cuyo: $8.900
- Alta Montaña en las zonas de Uspallata, Polvaredas, Puente del Inca, Punta de Vacas y Las Cuevas: $9.000
- Departamentos de Tunuyán, Tupungato y San Carlos: $9.000
- Departamento de Malargüe: $9.000
- Departamentos de Rivadavia, Junín, San Martín, Santa Rosa y La Paz: $9.500
- Departamento de San Rafael y General Alvear: $10.000
Cronograma semanal del 16 al 21 de marzo de "La Garrafa en tu Barrio"
Lunes 16
Guaymallén
- Colonia Molina. Barrio 6 de Mayo. Miralles y José Federico Moreno. A las 9.30.
- Buena Nueva. Tirasso y Triunvirato. A las 10.30.
- Buena Nueva. Barrio Las Viñas. Plaza. A las 11.30.
- El Bermejo. Barrio Fuerza y Progreso. Manzana. 9 Casa. 17. A las 12.30.
General Alvear
- Carmensa. Polideportivo. A las 9.
Maipú
- Lunlunta. Barrios Recoaro, Jardín Lunlunta y Cooperativa. Plaza Nuestra Señora del Tránsito. Calle Videla Aranda y Remedios de Escalada de San Martín. A las 9.30.
- Barrancas. Ruta Provincial 14. Kilómetro 10990. El Jume. A las 10.30.
- Barrancas. Unión Vecinal El Alto. Calle El Alto s/n. A las 11.20.
Santa Rosa
- La Dormida. Barrio Parrales Mendocinos. A las 9.
- La Dormida. Boulevard Remo Falciani. A las 9.30.
- La Dormida. Paraje. Gobernador Civit. Frente a Escuela Carlos Galigniana Segura. A las 10.
Las Heras
- El Resguardo. CEDRyS 18. San Martín y Emilio Coni. A las 9.30.
- Panquehua. Gutiérrez y Catamarca. Merendero Daniela. A las 10.30.
- Panquehua. Barrio Güemes. Martín Güemes y Vicente López. A las 11.30.
Tunuyán
- Las Pintadas. Centro de Salud 153 Dr. Sergio M. Jara. Calle Quintana s/n. A las 9.
- El Topón. Posta Sanitaria. Calle Villanueva y Delgado. A las 11.
- Ciudad. Escuela 4-107 Ejército Argentino. Calle 25 de Noviembre y Arturo Illia. A las 12.
Martes 17
Guaymallén
- Rodeo de la Cruz. Barrio Escorihuela. Río Juramento y Barcelona. A las 9.30.
- Capilla del Rosario. Barrio San Roque. Callejón Antonelli y Vías del Ferrocarril. A las 10.30.
- Buena Nueva. Barrio San Ceferino. Higuerita y Chuquisaca. A las 11.30.
- Capilla del Rosario. Barrio Patrón Santiago. Virgen del Milagro 792. SUM. A las 12.30.
Godoy Cruz
- Benegas. Barrio Flor de Cuyo. Unión Vecinal. Ricardo Güiraldes 157. A las 9.
- Trapiche. Barrio Urundel. Calle Los Renos s/n. A las 9.40.
- San Vicente. Barrio Piedras Blancas. Sector C. Oeste de Godoy Cruz. A las 10.20.
- Villa del Parque. Barrio Aconcagua. Consulta L y Pareditas. A las 11.
- Villa del Parque. Barrio SUPE. Talcahuano 4000. A las 11.40.
Rivadavia
- Los Campamentos. La Forestal. Escuela 1-402 Enrique Tittarelli. A las 9.
- Los Campamentos. Barrio Titarelli. Escuela Bautista Gargantini. A las 9.30.
- Los Campamentos. La Verde. Escuela 1-058 Heriberto Baeza. A las 10.
- Los Campamentos. Barrio Lencinas. Unión Vecinal. A las 10.30.
San Rafael
- Salto de las Rosas. Plaza Principal. A las 9.
Luján
- Ugarteche. Barrio Tierra Sol y Luna. Entrada a barrio. A las 9.30.
- Ugarteche. Barrio Costa Esperanza / Costa Canal. Entrada a barrio. A las 10.30.
Junín
- Algarrobo Grande. Club Estrella. A las 10.
- Alto Verde. CIC. A las 11.
San Carlos
- Villa de San Carlos. Carril Casas Viejas y Cobos. A las 10.
- Villa de San Carlos. Loteo Moreno. A las 10.30.
- Villa de San Carlos. Paraje. Capiz. Barrio de Capiz. A las 12.
Tupungato
- La Arboleda. Playón de La Arboleda. Frente a escuela. A las 9.
La Paz
- Boggero. Independencia y Mitre. A las 9.
- Villa Antigua. Plaza Mitre. A las 10.
Maipú
- Luzuriaga. Barrio Renacer. Manzana. C. Casa. 4. A las 9.30.
- Gutierrez. Barrio Cavagnaro. Calle Rosendo Silva 238. A las 10.30.
- Gutierrez. Barrio Corazón de Jesús. Calle Río Diamante y Correa. Frente a escuela. El Bloque. A las 12.
Miércoles 18
Maipú
- Rodeo del Medio. Barrios Caminos del Sol. Intersección calles internas barrio a 100 m de calle Víctor Hugo. A las 9.30.
- Fray Luis Beltrán. Escuela 1-396 Cloromiro Giménez. Los Álamos s/n. A las 10.30.
- Fray Luis Beltrán. Mina de Oro y Vargas. A las 11.30.
- Fray Luis Beltrán. Hospital Metraux. Espacio Verde frente a hospital. Lateral Norte de Acceso Este. A las 12.30.
Las Heras
- El Algarrobal. CIC. El Algarrobal. Río Juramento y Cabildo Abierto. A las 9.30.
- El Algarrobal. Fundación Vínculos Lavalle. A las 10.30.
- El Algarrobal. Escuela 1-213 Capitán Luis Candelaria. Ruta 28 y San Esteban. A las 11.30.
Luján
- Perdriel. Barrio Virgen de Lourdes. Frente a cancha de fútbol. A las 9.30.
- Perdriel. Arizu y Güemes. A las 10.30.
- Perdriel. Barrio 17 de Mayo. Intersección calles Juan José del Valle y 20 de Junio. A las 11.
Junín
- Philipps. Delegación Municipal. A las 10.
- Philipps. Barrio Otoyanes. SUM. A las 11.
Guaymallén
- Puente de Hierro. Escuela de boxeo Esparta Box. Severo del Castillo 11167. A las 9.30.
- Colonia Molina. Barrio Madres Unidas. Calle Miralles pasando Grenón. A las 10.30.
- El Sauce. Barrio Los Hornos. Carril a Lavalle frente al barrio Constitución. A las 11.30.
- El Sauce. Barrio El Carmen. Cerro Bonete y José Luis Cabezas. A las 12.30.
Tunuyán
- Vista Flores. Barrio San Cayetano. Plaza. Calle La Blanca s/n. A las 9.
- Puente del Río. Barrio 26 de Enero. Belgrano s/n. A las 11.
- Ciudad. Área departamental de Salud. Larralde 541. A las 12.
San Rafael
- Cañada Seca. Unión Vecinal Calle Larga. Ruta Provincial 143 y Calle 5. A las 9.
- Cañada Seca. Paraje. Los Sifones. A las 10.
- Cañada Seca. Paraje. La Correina. Escuela 1-269 Osvaldo Magnesco. A las 11.30.
San Martín
- El Ramblón. Calle Las Violetas (Callejón Gonzalez). A las 9.30.
- El Ramblón. Calle Villarroel. Entrada. A las 10.30.
- El Espino. Barrio El Espino. Cancha de Fútbol. A las 11.30.
General Alvear
- Bowen. CIC. A las 9.
Lavalle
- Secano Lavallino. Paraje El Retamo. A las 9.
- Secano Lavallino. Paraje Lagunitas. A las 9.30.
- Secano Lavallino. Paraje San Miguel. A las 10.30.
- Secano Lavallino. Paraje El Puerto. A las 11.30.
- Secano Lavallino. Paraje La Majaba. A las 12.
- Secano Lavallino. Paraje Cavadito. A las 13.
- Secano Lavallino. Paraje Asunción. A las 13.30.
Jueves 19
Guaymallén
- Belgrano. Centro de Salud 196. Pedro Molina y Santiago Araujo. A las 9.30.
- Nueva Ciudad. Delegación Nueva Ciudad, San José y Villa Nueva Norte. Tropero Sosa 519. A las 10.30.
- Belgrano. Unión Vecinal San Juan Bosco. Calle Catamarca entre Namuncurá y María Auxiliadora. A las 11.30.
- Pedro Molina. Oruro 2673. Entre Alcorta y Montevideo. A las 12.30.
Godoy Cruz
- Tortugas. Barrio Chile. Polideportivo. Calle Azul y Cabo San Antonio. A las 9.
- Tortugas. Barrio La Gloria. Centro de Jubilados El Trébol. A las 9.40.
- Tortugas. Polideportivo Los Pelegrinos. Calle Vélez Sarsfield y Cabo Santa María. A las 10.20.
- Tortugas. Barrio Tres Estrellas. Jardín Estrellitas. Mariano Moreno y Barcala. A las 11.
- Tortugas. Polideportivo Filippini. Rocca y Zizzias. A las 11.40.
Las Heras - Alta Montaña
- Uspallata. Comisaría 23 RN 7, km 1148. A las 10.
- Uspallata. Barrio Dr. Panella. Plaza. A las 11.
- Uspallata. Barrio Villa Clarita. Plaza. A las 11.30.
- Uspallata. Plaza Sarmiento. Calle Pública entre barrios de IPV. A las 12.
- Uspallata. Barrio La Fundición. Calle Pública frente a Cementerio. A las 12.30.
- Uspallata. Barrio Las Bóvedas. Plaza. A las 13.
Junín
- Ciudad. Callejón Cartechini. Frente a Jardín Maternal Luna Lunera. A las 10.
- Ciudad. Desarrollo Social Municipal. A las 11.
Luján
- Las Compuertas. Nuevo Playón Deportivo Las Compuertas. Ruta Provincial 82 km 21. A las 9.30.
- Las Compuertas. Barrio San Antonio. Calle Virgen del Rosario y Liniers. A las 10.30.
Tupungato
- Villa Bastías. Barrio 6 de Septiembre. CIC. A las 9.
Lavalle
- San Francisco. Unión Vecinal San Francisco. A las 9.
- Colonia Italia. Barrio Colonia Italia. Ingreso a Barrio. A las 9.30.
- Alto del Olvido. Calle General Acha y San Martín. A las 10.
- La Palmera. Calle Arenales y 9 de Julio. A las 10.30.
- La Palmera. Calle 9 de Julio y San Martín. A las 11.
- Villa Tulumaya. Centro de Jubilados Marcelo Motta. A las 11.30.
San Rafael
- Villa 25 de Mayo. Plaza Bicentenario. Plaza. A las 9.
Viernes 20
Malargüe
- Ciudad. Paraje. La Junta. SUM. A las 8.30.
- Ciudad. Barrio Carbometal. Calle Ejército de los Andes 2000. A las 9.
Las Heras
- El Plumerillo. CEDRyS 15. Aguado y Uspallata. A las 9.30.
- El Plumerillo. Barrio Belgrano. Gimnasio 10. Matheu y Martino. A las 10.30.
- El Resguardo. Gimnasio 3. Amigorena y Abel Zapata. A las 11.30.
Rivadavia
- Mundo Nuevo. Cooperativa de Servicios Públicos. A las 9.
- Ciudad. Barrio SOEM. A las 10.
- Ciudad. Barrio Caparroz. A las 11.
General Alvear
- Alvear Oeste. Delegación Municipal. A las 9.
Lavalle
- La Colmena. Barrio La Colmena. Ingreso a barrio. A las 9.
- Lotes Cavero. Barrio Lotes Cavero. A las 9.30.
- Jocolí Viejo. Barrio Jarillero I. Ingreso. A las 10.
- Jocolí Viejo. Barrio Jarillero II. A las 10.30.
San Martín
- Ciudad. Calle Tropero Sosa. Manzana. H. Casa. 8. A las 9.30.
- Ciudad. Calle 60 Granaderos. Cancha de Fútbol. A las 10.30.
- Ciudad. Barrio Ferrisi. Santa Fe 1078. A las 11.30.
- Ciudad. Barrio Perito Moreno. Plaza. A las 12.30.
Capital
- Sección Once. Barrio La Favorita. Frente a Jardín Primeros Pasos. Carlos Verdasco y Juana Azurduy. A las 9.
- Sección Once. Barrio La Favorita. Calle Aliar y Pablo Neruda. A las 10.
- Sección Once. Barrio La Favorita. Barrio El Triángulo. Calle Benedetti y Cadetes Chilenos. A las 11.
- Sección Once. Barrio La Favorita. Barrio René Favaloro. Manzana. 9, casa. 7. A las 11.40.
- Sección Once. Barrio La Favorita. CAM. A las 12.15.
- Sección Siete. Barrio Soberanía. Centro Integrador 2. A las 13.
- Sección Siete. Comisaría 33. Barrio San Martín. A las 13.30.
Tunuyán
- Colonia Las Rosas. Centro de Salud 91. Tabanera s/n. A las 9.30.
- Ciudad. Escuela Adventista. Calle Los Ceibos 1050. A las 11.
- Ciudad. Escuela 1-426 José Hernández. Calle Juan B. Justo y Alem. A las 12.
Maipú
- Lunlunta. Escuela 1-121 Cabildo Abierto. Maza 6303. A las 9.30.
- Cruz de Piedra. Localidad. Tres Esquinas. Pescara y Callejón Sanchez. A las 10.30.
- Russell. Barrio Scala. Plaza. Bolívar y Luis Pasteur a 100 m de Escuela 1-089 La Superiora. A las 11.
- Coquimbito. Barrio Amupe II. Paraná y Saavedra. A las 11.45.
Sábado 21
Las Heras
- El Algarrobal. Feria El Algarrobal. Calle Quintana. A las 10.
Capital - Recorrido 1
- Sección Once. Barrio La Favorita. Frente a Jardín Primeros Pasos. Carlos Verdasco y Juana Azurduy. A las 9.
- Sección Once. Barrio La Favorita. Calle Aliar y Pablo Neruda. A las 10.
- Sección Once. Barrio La Favorita. Barrio El Triángulo. Calle Benedetti y Cadetes Chilenos. A las 11.
- Sección Once. Barrio La Favorita. Barrio 31 de Mayo. Escuela Claret. A las 11.15.
- Sección Once. Barrio La Favorita. Barrio René Favaloro. Manzana. 9, casa. 7. A las 11.40.
- Sección Once. Barrio Jardín Algarrobo. A las 12.15.
Capital - Recorrido 2
- Sección Ocho. Barrio Flores Oeste. Entre calles Democracia y José Ingenieros. A las 9.
- Sección Ocho. Barrio Soberanía. CIC. 2. A las 10.
- Sección Siete. Barrio San Martín. Comisaría 33. A las 11.
- Sección Cuatro. Club Sarmiento. Esquina Santa Fe y Videla Castillo. Cuarta Sección. A las 12.