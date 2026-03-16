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Mendoza

"La Garrafa en tu Barrio": cronograma semanal del 16 al 21 de marzo

El Gobierno de Mendoza dio a conocer el cronograma semanal de "La Garrafa en tu Barrio". Cómo acceder a las garrafas de gas subsidiadas y a qué precio

Marcos Barrera
Por Marcos Barrera [email protected]
El Gobierno de Mendoza publicó el cronograma semanal del recorrido del programa la Garrafa en tu Barrio.

El Gobierno de Mendoza publicó el cronograma semanal del recorrido del programa la "Garrafa en tu Barrio".

El Gobierno de Mendoza lleva a cabo todas las semanas un operativo denominado "La Garrafa en tu Barrio" en la que trasladan hasta zonas vulnerables la garrafa subsidiada con el objetivo de aliviar el bolsillo y garantizar el derecho de acceso de quienes no tienen gas de red. El operativo visita a los 18 departamentos de la provincia.

Con la finalidad de ayudar a las familias de menores ingresos que no cuentan con acceso a gas natural por redes, el programa "La Garrafa en tu Barrio" recorre los distintos departamentos de Mendoza ofreciendo garrafas de gas de 10 kg a un precio subsidiado que varia según la zona.

Garrafa en tu barrio Mendoza
El programa "La Garrafa en tu Barrio" recorre los distintos departamentos de la provincia de Mendoza, ofreciendo garrafas de 10 kg a un precio subsidiado, ayudando as&iacute; a las familias de menores ingresos.

El programa "La Garrafa en tu Barrio" recorre los distintos departamentos de la provincia de Mendoza, ofreciendo garrafas de 10 kg a un precio subsidiado, ayudando así a las familias de menores ingresos.

La "Garrafa en tu Barrio": qué se debe presentar para tener la garrafa subsidiada

Todos los interesados en acceder al beneficio del programa "La Garrafa en tu Barrio" deberán concurrir con:

  • El envase
  • Fotocopia de DNI
  • Certificación negativa de la ANSES

Los jubilados y pensionados con acreditación de haberes deben presentar además fotocopia del carnet de PAMI.

Las personas con discapacidad deben concurrir con Certificado Único de Discapacidad (CUD) y en este caso, si otra persona retira la garrafa, debe presentar fotocopia del DNI de la persona que retira en su lugar.

Para más información podés ingresar al link mendoza.gov.ar/gobierno/la-garrafa-en-tu-barrio/.

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El programa "La Garrafa en tu Barrio" en Mendoza es una iniciativa del gobierno provincial que busca garantizar el acceso a garrafas de gas subsidiadas a precios m&aacute;s bajos para hogares que no cuentan con acceso a gas natural por redes.

El programa "La Garrafa en tu Barrio" en Mendoza es una iniciativa del gobierno provincial que busca garantizar el acceso a garrafas de gas subsidiadas a precios más bajos para hogares que no cuentan con acceso a gas natural por redes.

Precios de la garrafa según la zona de residencia:

  • Departamentos de Lavalle y Las Heras: $7.900
  • Departamentos de Capital, Guaymallén, Godoy Cruz, Maipú, Luján de Cuyo: $8.900
  • Alta Montaña en las zonas de Uspallata, Polvaredas, Puente del Inca, Punta de Vacas y Las Cuevas: $9.000
  • Departamentos de Tunuyán, Tupungato y San Carlos: $9.000
  • Departamento de Malargüe: $9.000
  • Departamentos de Rivadavia, Junín, San Martín, Santa Rosa y La Paz: $9.500
  • Departamento de San Rafael y General Alvear: $10.000

Cronograma semanal del 16 al 21 de marzo de "La Garrafa en tu Barrio"

Lunes 16

Guaymallén

  • Colonia Molina. Barrio 6 de Mayo. Miralles y José Federico Moreno. A las 9.30.
  • Buena Nueva. Tirasso y Triunvirato. A las 10.30.
  • Buena Nueva. Barrio Las Viñas. Plaza. A las 11.30.
  • El Bermejo. Barrio Fuerza y Progreso. Manzana. 9 Casa. 17. A las 12.30.

General Alvear

  • Carmensa. Polideportivo. A las 9.

Maipú

  • Lunlunta. Barrios Recoaro, Jardín Lunlunta y Cooperativa. Plaza Nuestra Señora del Tránsito. Calle Videla Aranda y Remedios de Escalada de San Martín. A las 9.30.
  • Barrancas. Ruta Provincial 14. Kilómetro 10990. El Jume. A las 10.30.
  • Barrancas. Unión Vecinal El Alto. Calle El Alto s/n. A las 11.20.

Santa Rosa

  • La Dormida. Barrio Parrales Mendocinos. A las 9.
  • La Dormida. Boulevard Remo Falciani. A las 9.30.
  • La Dormida. Paraje. Gobernador Civit. Frente a Escuela Carlos Galigniana Segura. A las 10.

Las Heras

  • El Resguardo. CEDRyS 18. San Martín y Emilio Coni. A las 9.30.
  • Panquehua. Gutiérrez y Catamarca. Merendero Daniela. A las 10.30.
  • Panquehua. Barrio Güemes. Martín Güemes y Vicente López. A las 11.30.

Tunuyán

  • Las Pintadas. Centro de Salud 153 Dr. Sergio M. Jara. Calle Quintana s/n. A las 9.
  • El Topón. Posta Sanitaria. Calle Villanueva y Delgado. A las 11.
  • Ciudad. Escuela 4-107 Ejército Argentino. Calle 25 de Noviembre y Arturo Illia. A las 12.

Martes 17

Guaymallén

  • Rodeo de la Cruz. Barrio Escorihuela. Río Juramento y Barcelona. A las 9.30.
  • Capilla del Rosario. Barrio San Roque. Callejón Antonelli y Vías del Ferrocarril. A las 10.30.
  • Buena Nueva. Barrio San Ceferino. Higuerita y Chuquisaca. A las 11.30.
  • Capilla del Rosario. Barrio Patrón Santiago. Virgen del Milagro 792. SUM. A las 12.30.

Godoy Cruz

  • Benegas. Barrio Flor de Cuyo. Unión Vecinal. Ricardo Güiraldes 157. A las 9.
  • Trapiche. Barrio Urundel. Calle Los Renos s/n. A las 9.40.
  • San Vicente. Barrio Piedras Blancas. Sector C. Oeste de Godoy Cruz. A las 10.20.
  • Villa del Parque. Barrio Aconcagua. Consulta L y Pareditas. A las 11.
  • Villa del Parque. Barrio SUPE. Talcahuano 4000. A las 11.40.

Rivadavia

  • Los Campamentos. La Forestal. Escuela 1-402 Enrique Tittarelli. A las 9.
  • Los Campamentos. Barrio Titarelli. Escuela Bautista Gargantini. A las 9.30.
  • Los Campamentos. La Verde. Escuela 1-058 Heriberto Baeza. A las 10.
  • Los Campamentos. Barrio Lencinas. Unión Vecinal. A las 10.30.

San Rafael

  • Salto de las Rosas. Plaza Principal. A las 9.

Luján

  • Ugarteche. Barrio Tierra Sol y Luna. Entrada a barrio. A las 9.30.
  • Ugarteche. Barrio Costa Esperanza / Costa Canal. Entrada a barrio. A las 10.30.

Junín

  • Algarrobo Grande. Club Estrella. A las 10.
  • Alto Verde. CIC. A las 11.

San Carlos

  • Villa de San Carlos. Carril Casas Viejas y Cobos. A las 10.
  • Villa de San Carlos. Loteo Moreno. A las 10.30.
  • Villa de San Carlos. Paraje. Capiz. Barrio de Capiz. A las 12.

Tupungato

  • La Arboleda. Playón de La Arboleda. Frente a escuela. A las 9.

La Paz

  • Boggero. Independencia y Mitre. A las 9.
  • Villa Antigua. Plaza Mitre. A las 10.

Maipú

  • Luzuriaga. Barrio Renacer. Manzana. C. Casa. 4. A las 9.30.
  • Gutierrez. Barrio Cavagnaro. Calle Rosendo Silva 238. A las 10.30.
  • Gutierrez. Barrio Corazón de Jesús. Calle Río Diamante y Correa. Frente a escuela. El Bloque. A las 12.

Miércoles 18

Maipú

  • Rodeo del Medio. Barrios Caminos del Sol. Intersección calles internas barrio a 100 m de calle Víctor Hugo. A las 9.30.
  • Fray Luis Beltrán. Escuela 1-396 Cloromiro Giménez. Los Álamos s/n. A las 10.30.
  • Fray Luis Beltrán. Mina de Oro y Vargas. A las 11.30.
  • Fray Luis Beltrán. Hospital Metraux. Espacio Verde frente a hospital. Lateral Norte de Acceso Este. A las 12.30.

Las Heras

  • El Algarrobal. CIC. El Algarrobal. Río Juramento y Cabildo Abierto. A las 9.30.
  • El Algarrobal. Fundación Vínculos Lavalle. A las 10.30.
  • El Algarrobal. Escuela 1-213 Capitán Luis Candelaria. Ruta 28 y San Esteban. A las 11.30.

Luján

  • Perdriel. Barrio Virgen de Lourdes. Frente a cancha de fútbol. A las 9.30.
  • Perdriel. Arizu y Güemes. A las 10.30.
  • Perdriel. Barrio 17 de Mayo. Intersección calles Juan José del Valle y 20 de Junio. A las 11.

Junín

  • Philipps. Delegación Municipal. A las 10.
  • Philipps. Barrio Otoyanes. SUM. A las 11.

Guaymallén

  • Puente de Hierro. Escuela de boxeo Esparta Box. Severo del Castillo 11167. A las 9.30.
  • Colonia Molina. Barrio Madres Unidas. Calle Miralles pasando Grenón. A las 10.30.
  • El Sauce. Barrio Los Hornos. Carril a Lavalle frente al barrio Constitución. A las 11.30.
  • El Sauce. Barrio El Carmen. Cerro Bonete y José Luis Cabezas. A las 12.30.

Tunuyán

  • Vista Flores. Barrio San Cayetano. Plaza. Calle La Blanca s/n. A las 9.
  • Puente del Río. Barrio 26 de Enero. Belgrano s/n. A las 11.
  • Ciudad. Área departamental de Salud. Larralde 541. A las 12.

San Rafael

  • Cañada Seca. Unión Vecinal Calle Larga. Ruta Provincial 143 y Calle 5. A las 9.
  • Cañada Seca. Paraje. Los Sifones. A las 10.
  • Cañada Seca. Paraje. La Correina. Escuela 1-269 Osvaldo Magnesco. A las 11.30.

San Martín

  • El Ramblón. Calle Las Violetas (Callejón Gonzalez). A las 9.30.
  • El Ramblón. Calle Villarroel. Entrada. A las 10.30.
  • El Espino. Barrio El Espino. Cancha de Fútbol. A las 11.30.

General Alvear

  • Bowen. CIC. A las 9.

Lavalle

  • Secano Lavallino. Paraje El Retamo. A las 9.
  • Secano Lavallino. Paraje Lagunitas. A las 9.30.
  • Secano Lavallino. Paraje San Miguel. A las 10.30.
  • Secano Lavallino. Paraje El Puerto. A las 11.30.
  • Secano Lavallino. Paraje La Majaba. A las 12.
  • Secano Lavallino. Paraje Cavadito. A las 13.
  • Secano Lavallino. Paraje Asunción. A las 13.30.

Jueves 19

Guaymallén

  • Belgrano. Centro de Salud 196. Pedro Molina y Santiago Araujo. A las 9.30.
  • Nueva Ciudad. Delegación Nueva Ciudad, San José y Villa Nueva Norte. Tropero Sosa 519. A las 10.30.
  • Belgrano. Unión Vecinal San Juan Bosco. Calle Catamarca entre Namuncurá y María Auxiliadora. A las 11.30.
  • Pedro Molina. Oruro 2673. Entre Alcorta y Montevideo. A las 12.30.

Godoy Cruz

  • Tortugas. Barrio Chile. Polideportivo. Calle Azul y Cabo San Antonio. A las 9.
  • Tortugas. Barrio La Gloria. Centro de Jubilados El Trébol. A las 9.40.
  • Tortugas. Polideportivo Los Pelegrinos. Calle Vélez Sarsfield y Cabo Santa María. A las 10.20.
  • Tortugas. Barrio Tres Estrellas. Jardín Estrellitas. Mariano Moreno y Barcala. A las 11.
  • Tortugas. Polideportivo Filippini. Rocca y Zizzias. A las 11.40.

Las Heras - Alta Montaña

  • Uspallata. Comisaría 23 RN 7, km 1148. A las 10.
  • Uspallata. Barrio Dr. Panella. Plaza. A las 11.
  • Uspallata. Barrio Villa Clarita. Plaza. A las 11.30.
  • Uspallata. Plaza Sarmiento. Calle Pública entre barrios de IPV. A las 12.
  • Uspallata. Barrio La Fundición. Calle Pública frente a Cementerio. A las 12.30.
  • Uspallata. Barrio Las Bóvedas. Plaza. A las 13.

Junín

  • Ciudad. Callejón Cartechini. Frente a Jardín Maternal Luna Lunera. A las 10.
  • Ciudad. Desarrollo Social Municipal. A las 11.

Luján

  • Las Compuertas. Nuevo Playón Deportivo Las Compuertas. Ruta Provincial 82 km 21. A las 9.30.
  • Las Compuertas. Barrio San Antonio. Calle Virgen del Rosario y Liniers. A las 10.30.

Tupungato

  • Villa Bastías. Barrio 6 de Septiembre. CIC. A las 9.

Lavalle

  • San Francisco. Unión Vecinal San Francisco. A las 9.
  • Colonia Italia. Barrio Colonia Italia. Ingreso a Barrio. A las 9.30.
  • Alto del Olvido. Calle General Acha y San Martín. A las 10.
  • La Palmera. Calle Arenales y 9 de Julio. A las 10.30.
  • La Palmera. Calle 9 de Julio y San Martín. A las 11.
  • Villa Tulumaya. Centro de Jubilados Marcelo Motta. A las 11.30.

San Rafael

  • Villa 25 de Mayo. Plaza Bicentenario. Plaza. A las 9.

Viernes 20

Malargüe

  • Ciudad. Paraje. La Junta. SUM. A las 8.30.
  • Ciudad. Barrio Carbometal. Calle Ejército de los Andes 2000. A las 9.

Las Heras

  • El Plumerillo. CEDRyS 15. Aguado y Uspallata. A las 9.30.
  • El Plumerillo. Barrio Belgrano. Gimnasio 10. Matheu y Martino. A las 10.30.
  • El Resguardo. Gimnasio 3. Amigorena y Abel Zapata. A las 11.30.

Rivadavia

  • Mundo Nuevo. Cooperativa de Servicios Públicos. A las 9.
  • Ciudad. Barrio SOEM. A las 10.
  • Ciudad. Barrio Caparroz. A las 11.

General Alvear

  • Alvear Oeste. Delegación Municipal. A las 9.

Lavalle

  • La Colmena. Barrio La Colmena. Ingreso a barrio. A las 9.
  • Lotes Cavero. Barrio Lotes Cavero. A las 9.30.
  • Jocolí Viejo. Barrio Jarillero I. Ingreso. A las 10.
  • Jocolí Viejo. Barrio Jarillero II. A las 10.30.

San Martín

  • Ciudad. Calle Tropero Sosa. Manzana. H. Casa. 8. A las 9.30.
  • Ciudad. Calle 60 Granaderos. Cancha de Fútbol. A las 10.30.
  • Ciudad. Barrio Ferrisi. Santa Fe 1078. A las 11.30.
  • Ciudad. Barrio Perito Moreno. Plaza. A las 12.30.

Capital

  • Sección Once. Barrio La Favorita. Frente a Jardín Primeros Pasos. Carlos Verdasco y Juana Azurduy. A las 9.
  • Sección Once. Barrio La Favorita. Calle Aliar y Pablo Neruda. A las 10.
  • Sección Once. Barrio La Favorita. Barrio El Triángulo. Calle Benedetti y Cadetes Chilenos. A las 11.
  • Sección Once. Barrio La Favorita. Barrio René Favaloro. Manzana. 9, casa. 7. A las 11.40.
  • Sección Once. Barrio La Favorita. CAM. A las 12.15.
  • Sección Siete. Barrio Soberanía. Centro Integrador 2. A las 13.
  • Sección Siete. Comisaría 33. Barrio San Martín. A las 13.30.

Tunuyán

  • Colonia Las Rosas. Centro de Salud 91. Tabanera s/n. A las 9.30.
  • Ciudad. Escuela Adventista. Calle Los Ceibos 1050. A las 11.
  • Ciudad. Escuela 1-426 José Hernández. Calle Juan B. Justo y Alem. A las 12.

Maipú

  • Lunlunta. Escuela 1-121 Cabildo Abierto. Maza 6303. A las 9.30.
  • Cruz de Piedra. Localidad. Tres Esquinas. Pescara y Callejón Sanchez. A las 10.30.
  • Russell. Barrio Scala. Plaza. Bolívar y Luis Pasteur a 100 m de Escuela 1-089 La Superiora. A las 11.
  • Coquimbito. Barrio Amupe II. Paraná y Saavedra. A las 11.45.

Sábado 21

Las Heras

  • El Algarrobal. Feria El Algarrobal. Calle Quintana. A las 10.

Capital - Recorrido 1

  • Sección Once. Barrio La Favorita. Frente a Jardín Primeros Pasos. Carlos Verdasco y Juana Azurduy. A las 9.
  • Sección Once. Barrio La Favorita. Calle Aliar y Pablo Neruda. A las 10.
  • Sección Once. Barrio La Favorita. Barrio El Triángulo. Calle Benedetti y Cadetes Chilenos. A las 11.
  • Sección Once. Barrio La Favorita. Barrio 31 de Mayo. Escuela Claret. A las 11.15.
  • Sección Once. Barrio La Favorita. Barrio René Favaloro. Manzana. 9, casa. 7. A las 11.40.
  • Sección Once. Barrio Jardín Algarrobo. A las 12.15.

Capital - Recorrido 2

  • Sección Ocho. Barrio Flores Oeste. Entre calles Democracia y José Ingenieros. A las 9.
  • Sección Ocho. Barrio Soberanía. CIC. 2. A las 10.
  • Sección Siete. Barrio San Martín. Comisaría 33. A las 11.
  • Sección Cuatro. Club Sarmiento. Esquina Santa Fe y Videla Castillo. Cuarta Sección. A las 12.

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