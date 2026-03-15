10 - 14 - 24 - 30 - 36 - 37

Brinco: ganadores del sorteo del domingo 15 de marzo

TRADICIONAL 1º premio, VACANTE $378.807.979,77

TRADICIONAL 2º premio, 5 ganadores $1.144.727,06

TRADICIONAL 3º premio, 305 ganadores $6.192,79

TRADICIONAL 4º premio, 5.017 ganadores $1.200,00

BRINCO JUNIOR SIEMPRE SALE 5 aciertos, 3 ganadores $9.536.398,92

brinco resultados sorteo ganadores Brinco: los resultados del sorteo 1345 del domingo 15 de marzo.

¿Cómo jugar al Brinco?

El Brinco es un juego de azar poceado que pertenece a la Caja de Asistencia Social de Santa Fe, surge como una modalidad del Quini 6 con la particularidad de generar sus propias condiciones de sorteos, programa de premios, etc. El sorteo del Brinco se lleva a cabo todos los domingos a partir de las 21