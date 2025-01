El karma no está relacionado con aquellos objetivos que no logramos alcanzar o con cosas que nos salen mal. La palabra karma abarca un concepto hinduista y budista que si bien tiene que ver con el destino de las personas, no necesariamente debe ser malo, sino también contempla lo bueno que nos traiga la vida, para entender este concepto alcanza con mirar el significado de la palabra que proponer la RAE. ¿Cuál es tu karma según tu signo del zodiaco?.