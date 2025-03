Esta película que ya se está moviendo de manera inusual y positiva en el top de las más vistas, se estrenó este sábado 1 de febrero de 2025, con una duración de 1 hora y 23 minutos de pura tensión.

Netflix: de qué trata la película Reality: ¿culpable o inocente?

La nueva película de Netflix gira en torno a Winner (Sydney Sweeney), una ex especialista de inteligencia de los Estados Unidos, quien es interrogada tras ser acusada de filtrar información no autorizada y clasificada, respecto a la intervención del gobierno ruso durante las elecciones presidenciales estadounidenses. La joven de 25 años, tras ser interrogada por la FBI, sorprende a todo el mundo con la divulgación no autorizada de información gubernamental a los medios.

Cuál es la historia real de Reality

Reality Winner era una ex especialista en inteligencia de la Fuerza Aérea de Estados Unidos. En 2017, fue acusada de filtrar un documento secreto de la Agencia de Seguridad Nacional de Estados Unidos a un portal de noticias, en un contexto de alta tensión política tras la elección de Donald Trump en 2016.

Poco después de la publicación del documento, fue arrestada por la Oficina Federal de Investigación de los Estados Unidos (FBI) en su casa en Augusta, estado de Georgia.

Reparto de Reality: ¿culpable o inocente?, película de Netflix

Sydney Sweeney (Reality Winner)

Marchánt Davis (agente Wallace Taylor)

Josh Hamilton (agente Justin C. Garrick)

Benny Elledge (Joe)

John Way (agente del FBI)

Tráiler de Reality: ¿culpable o inocente?, película de Netflix

Embed - Reality Teaser Trailer (2023) SUBTITULADO [HD] Sydney Sweeney

Dónde ver la película Reality: ¿culpable o inocente?, según la zona geográfica