Cúal es la mejor zapatilla para usar en el hogar y enchufar los electrodomésticos

Zapatillas Algunas zapatillas tienen teclas térmicas.

¿Cuál es la mejor zapatilla para usar en el hogar?

Según los expertos en electricidad, la mejor zapatilla que podemos tener en el hogar es aquella que cuenta con una tecla (en su costado) de color rojo, ya que eso nos indida que es una zapatilla térmica. Este modelo "salta" si uno se excede con la cantidad de electrodomésticos enchufados o conectados. Además, este modelo de zapatilla está pensada para 2200 W, pero si te pasas, la propia zapatilla te pone el límite.

En el caso de la tecla blanca, su función es simplemente para encender y apagar. En caso de tener que elegir entre una zapatilla con la tecla roja y otra con la tecla blanca, siempre se aconseja optar por la roja.

¿Qué dispositivos o electrodomésticos nunca deben enchufarse en una zapatilla?