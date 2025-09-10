Inicio Sociedad zapatilla
Cúal es la mejor zapatilla para usar en el hogar y enchufar los electrodomésticos

Algunas zapatillas son aptas para enchufar varios electrodomésticos y dispositivos sin producir un corto circuíto

Paula Alonso
Cuando no tenemos suficientes enchufes en la casa, terminamos recurriendo a las famosas zapatillas, las cuales nos permiten enchufar al menos unos 3 electrodomésticos en un mismo lugar.

Sin embargo, el uso indebido de una zapatilla puede no solo quemar un electrodoméstico, sino que también puede causar un corto circuito en el hogar.

A continuación te diremos cuál es el mejor modelo de zapatilla que se puede usar en el hogar para evitar problemas en la corriente.

Zapatillas
¿Cuál es la mejor zapatilla para usar en el hogar?

Según los expertos en electricidad, la mejor zapatilla que podemos tener en el hogar es aquella que cuenta con una tecla (en su costado) de color rojo, ya que eso nos indida que es una zapatilla térmica. Este modelo "salta" si uno se excede con la cantidad de electrodomésticos enchufados o conectados. Además, este modelo de zapatilla está pensada para 2200 W, pero si te pasas, la propia zapatilla te pone el límite.

En el caso de la tecla blanca, su función es simplemente para encender y apagar. En caso de tener que elegir entre una zapatilla con la tecla roja y otra con la tecla blanca, siempre se aconseja optar por la roja.

¿Qué dispositivos o electrodomésticos nunca deben enchufarse en una zapatilla?

  • Microondas: Los microondas requieren una cantidad considerable de energía para funcionar, y esto puede sobrecargar una zapatilla si se utiliza junto con otros electrodomésticos.
  • Heladeras: Estos aparatos están diseñados para funcionar de manera continua y necesitan una conexión estable y directa para evitar fluctuaciones de energía.
  • Aires Acondicionados: El alto consumo de energía de los aires acondicionados puede exceder la capacidad de la mayoría de las zapatillas.
  • Estufas eléctricas: Consumen mucha energía, lo que puede generar un calentamiento excesivo del cable de la zapatilla.
  • Lavarropa: Consume mucha energía y requiere de una conexión a tierra adecuada para funcionar de manera segura.
  • Televisores: Aunque estos dispositivos suelen tener un consumo más moderado, si se combinan con otros aparatos de alto consumo en una zapatilla, pueden contribuir a una sobrecarga.

