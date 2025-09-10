Cúal es la mejor zapatilla para usar en el hogar y enchufar los electrodomésticos

Cuando no tenemos suficientes enchufes en la casa, terminamos recurriendo a las famosas zapatillas, las cuales nos permiten enchufar al menos unos 3 electrodomésticos en un mismo lugar.
Sin embargo, el uso indebido de una zapatilla puede no solo quemar un electrodoméstico, sino que también puede causar un corto circuito en el hogar.
A continuación te diremos cuál es el mejor modelo de zapatilla que se puede usar en el hogar para evitar problemas en la corriente.
Según los expertos en electricidad, la mejor zapatilla que podemos tener en el hogar es aquella que cuenta con una tecla (en su costado) de color rojo, ya que eso nos indida que es una zapatilla térmica. Este modelo "salta" si uno se excede con la cantidad de electrodomésticos enchufados o conectados. Además, este modelo de zapatilla está pensada para 2200 W, pero si te pasas, la propia zapatilla te pone el límite.
En el caso de la tecla blanca, su función es simplemente para encender y apagar. En caso de tener que elegir entre una zapatilla con la tecla roja y otra con la tecla blanca, siempre se aconseja optar por la roja.