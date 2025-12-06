¿Cuál es la infusión con magnesio que ayuda a bajar de peso? Tiene antioxidantes y es antiinflamatoria

INFUSION TÉ HIBISCO ROSA CHINA.jpg

Por su perfil nutricional y su capacidad antioxidante, esta bebida se consolida como una opción saludable para incorporar a la rutina diaria y potenciar el bienestar general.

Té de hibisco: la infusión antiinflamatoria que alivia los dolores

El té de hibisco es una infusión antioxidante, antiinflamatoria, antiamémica, laxante, diurética y antiséptica que es recomendado para terapias farmacológicas para prevenir enfermedades cardiovasculares, respiratorias, diabetes, renales, cáncer, osteoporosis y artritis.

Además, los expertos afirman que esta bebida es ideal para las personas que padecen insomnio, ya que ayuda a conciliar el sueño y funciona como ansiolítica.

Por último, los expertos de Harvard también remarcan que el té de hibisco es eficaz para combatir algunas cepas de la gripe aviar, gracias a sus propiedades antivirales que protegen las mucosas.

Valor nutricional del té de hibisco:

Calorías: 74 kcal.

Carbohidratos: 14,8 g

Proteínas: 0,9 g

Grasas: 1,3 g

Cómo preparar la infusión de hibisco

Para preparar la infusión llena de magnesio, consigue hojas de hibisco frescas o secas en una herboristería. Necesitas 3 cucharadas de pétalos secos (30 gramos si son frescos) por litro de agua.

Procedimiento:

Hierve el agua sola y retira del fuego.

Añade las hojas de hibisco y 2 cucharadas de azúcar (o edulcorante).

Tapa y deja reposar por 10 minutos.

Bebe caliente o fría. Si eliges la segunda opción, puedes agregar limón y cubitos de hielo.

Bebe esta infusión de hibisco después de las comidas y no más de 2 tazas por día. Los expertos advierten que las personas que toman medicamentos diuréticos hidroclorotiazidas deben consultar a su médico antes de incorporar el té en su alimentación.