La infusión de hibisco se posiciona como una de las más recomendadas por especialistas gracias a su alto contenido de magnesio, antioxidantes y compuestos antiinflamatorios. Este té natural se destaca por su capacidad para aliviar dolores musculares, articulares y óseos, mejorar el descanso nocturno y reducir la ansiedad y ayudar a bajar de peso, beneficios que han despertado el interés de Harvard.
¿Cuál es la infusión con magnesio que ayuda a bajar de peso? Tiene antioxidantes y es antiinflamatoria
Se trata del té de hibisco, una bebida rica en magnesio y flavonoides que gana popularidad por sus beneficios para bajar de peso
Además de su efecto analgésico y relajante, el hibisco también se asocia con mejoras metabólicas. Sus fitoquímicos; como flavonoides, ácidos orgánicos y antocianinas; ayudan a bajar de peso, favorecer la eliminación de líquidos y mantener bajo el estrés oxidativo del organismo.
Estudios clínicos publicados en la National Library of Medicine señalan que esta planta puede contribuir a reducir el colesterol malo, equilibrar la tensión arterial y colaborar en el control del azúcar en sangre, sin efectos adversos reportados. El consumo regular de té de hibisco, en infusiones o suplementos derivados de sus cálices, también podría actuar como un apoyo en el control del peso corporal y en la prevención de enfermedades no transmisibles.
Por su perfil nutricional y su capacidad antioxidante, esta bebida se consolida como una opción saludable para incorporar a la rutina diaria y potenciar el bienestar general.
Té de hibisco: la infusión antiinflamatoria que alivia los dolores
El té de hibisco es una infusión antioxidante, antiinflamatoria, antiamémica, laxante, diurética y antiséptica que es recomendado para terapias farmacológicas para prevenir enfermedades cardiovasculares, respiratorias, diabetes, renales, cáncer, osteoporosis y artritis.
Además, los expertos afirman que esta bebida es ideal para las personas que padecen insomnio, ya que ayuda a conciliar el sueño y funciona como ansiolítica.
Por último, los expertos de Harvard también remarcan que el té de hibisco es eficaz para combatir algunas cepas de la gripe aviar, gracias a sus propiedades antivirales que protegen las mucosas.
Valor nutricional del té de hibisco:
- Calorías: 74 kcal.
- Carbohidratos: 14,8 g
- Proteínas: 0,9 g
- Grasas: 1,3 g
Cómo preparar la infusión de hibisco
Para preparar la infusión llena de magnesio, consigue hojas de hibisco frescas o secas en una herboristería. Necesitas 3 cucharadas de pétalos secos (30 gramos si son frescos) por litro de agua.
Procedimiento:
- Hierve el agua sola y retira del fuego.
- Añade las hojas de hibisco y 2 cucharadas de azúcar (o edulcorante).
- Tapa y deja reposar por 10 minutos.
- Bebe caliente o fría. Si eliges la segunda opción, puedes agregar limón y cubitos de hielo.
Bebe esta infusión de hibisco después de las comidas y no más de 2 tazas por día. Los expertos advierten que las personas que toman medicamentos diuréticos hidroclorotiazidas deben consultar a su médico antes de incorporar el té en su alimentación.