Cuál es la frase del día que mejor se adapta a tu nombre, según la onomancia

La mejor frase para ti según tu nombre

A - C: Energía y decisión: Si tu nombre comienza con A, B o C, hoy es un día para actuar con determinación. La frase que te guiará es: “El éxito es la suma de pequeños esfuerzos repetidos cada día”. No temas dar el primer paso.

D - F: Creatividad en acción: Las iniciales D, E y F están asociadas con la imaginación y la expresión. La frase que debes recordar es: “Todo gran logro comienza con la decisión de intentarlo”. Confía en tus ideas y ponlas en marcha.