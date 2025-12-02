Cuál es el peor lugar de la casa para ubicar un limonero en maceta y dónde colocarlo

El limonero es uno de los ejemplares más famosos y buscados en los distintos hogares, y esto es debido a los grandes beneficios que puede ofrecer. Por esto mismo, muchas personas son los que lo adquieren para tenerlo en casa, aunque la duda de muchos es la de dónde ubicarlo.
Para que un limonero prospere, lo cierto es que las condiciones deben ser favorables. De esta manera, podrás tener un árbol que podrá darte satisfacciones.
El peor lugar de casa para colocar un árbol limonero
El peor lugar para un limonero en maceta es uno con poca luz solar directa, especialmente en la sombra total o con exceso de humedad, ya que necesitan al menos 6-8 horas de sol al día para prosperar.
Otra de las condiciones que no debe de imponerse para nada es la humedad. Sucede que esta es perjudicial para las raíces del limonero, ya que pueden pudrirse.
Los lugares de casa que tengan mucho viento tampoco son los ideales. El viento fuerte puede dañar las hojas tiernas del árbol, como también las flores de este.
La competencia por nutrientes y luz puede afectar negativamente el crecimiento y la producción de frutos en el limonero, algo que sucede cuando se coloca cerca otras plantas o ejemplares. En concreto, los peores lugares son los que se muestran a continuación:
- El baño (si no tiene ventana o es muy pequeña): carece de la luz solar intensa y directa que necesita el limonero, y la humedad fluctuante no es ideal.
- El pasillo interior: un pasillo rara vez recibe luz solar directa y constante durante 6 horas. Es un lugar de paso con corrientes de aire y sombra permanente.
- Dormitorios orientados al norte (en el hemisferio norte) o al sur (en el hemisferio sur) sin luz solar directa: estos espacios reciben luz difusa, pero nunca el sol directo e intenso que requiere un cítrico para florecer y dar frutos.
- Esquinas oscuras del salón: incluso en un salón luminoso, una esquina alejada de la ventana estará siempre en sombra.
Los mejores lugares para ubicar un limonero en maceta
En contrapartida con lo planteado, y obviando el jardín y la terraza, los mejores lugares de la casa para colocar un limonero en maceta son los siguientes:
- Ventana orientada al sur (hemisferio norte): esta orientación maximiza la cantidad de luz solar directa que recibe la planta durante el día.
- Habitación luminosa y soleada: coloca cerca de la ventana en la estancia más soleada de la casa.
- Protegido del calor directo: aunque necesita calor, evita que esté justo al lado de radiadores o estufas, ya que el calor excesivo y seco puede dañarlo.