Cuál es el peor lugar de la casa para ubicar un limonero en maceta y dónde colocarlo

Otra de las condiciones que no debe de imponerse para nada es la humedad. Sucede que esta es perjudicial para las raíces del limonero, ya que pueden pudrirse.

Los lugares de casa que tengan mucho viento tampoco son los ideales. El viento fuerte puede dañar las hojas tiernas del árbol, como también las flores de este.

limonero, maceta, planta.jpg El limonero necesita entre 6 y 8 horas de sol para prosperar.

La competencia por nutrientes y luz puede afectar negativamente el crecimiento y la producción de frutos en el limonero, algo que sucede cuando se coloca cerca otras plantas o ejemplares. En concreto, los peores lugares son los que se muestran a continuación:

El baño (si no tiene ventana o es muy pequeña): carece de la luz solar intensa y directa que necesita el limonero, y la humedad fluctuante no es ideal.

El pasillo interior: un pasillo rara vez recibe luz solar directa y constante durante 6 horas. Es un lugar de paso con corrientes de aire y sombra permanente.

Dormitorios orientados al norte (en el hemisferio norte) o al sur (en el hemisferio sur) sin luz solar directa: estos espacios reciben luz difusa, pero nunca el sol directo e intenso que requiere un cítrico para florecer y dar frutos.

Esquinas oscuras del salón: incluso en un salón luminoso, una esquina alejada de la ventana estará siempre en sombra.

Los mejores lugares para ubicar un limonero en maceta

En contrapartida con lo planteado, y obviando el jardín y la terraza, los mejores lugares de la casa para colocar un limonero en maceta son los siguientes: