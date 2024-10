Creen haber descubierto en Grecia una reliquia del conquistador más grande de Europa

Un descubrimiento histórico

Esta tumba fue el marco de un descubrimiento histórico.

La prenda apareció en el osario dorado de la Tumba II, junto a restos humanos y una corona de oro. Los análisis revelaron la presencia de huntita, un mineral blanco brillante utilizado en la antigua Persia, entre las capas del textil. Este detalle refuerza la teoría sobre el origen oriental de la vestimenta.

La investigación publicada en The Journal of Field Arqueología cambió la perspectiva sobre los ocupantes de las tumbas. La Tumba II, donde se encontró la túnica, no alberga los restos de Filipo II como se pensaba, sino los de su medio hermano, Filipo III Arrideo, quien heredó varios símbolos de poder tras la muerte de Alejandro.

alejandro magno.jpg

"Los habitantes de las Tumbas Reales del siglo IV a.C. fueron objeto de otro estudio a principios de este año. Según los resultados de la investigación, las tumbas contenían los restos del padre de Alejandro, su madrastra, sus medio hermanas y su hijo", revelaron los investigadores.

Entre los objetos hallados destacan una diadema dorada, un cetro y una corona de roble, todos mencionados en registros históricos como parte del atuendo real de Alejandro. La túnica púrpura con una franja blanca central, el sarapis, tenía un significado especial en la corte persa y estaba reservada exclusivamente para los reyes. Cuando Alejandro la adoptó, marcó su dominio sobre el vasto Imperio Persa.