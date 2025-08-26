 Créditos hipotecarios del IPV: así es la casa que podés acceder con una cuota menor a 300 mil pesos

Reunir toda la documentación, digitalizarla en caso de que sea necesario, completar el formulario con los datos y subir los archivos en PDF.

Luego de esto, el IPV verifica el cumplimiento de los requisitos y evalúan la postulación.

El siguiente paso es una evaluación de la aptitud de terrenos.

Formalización de los contratos de ahorro previo con el IPV.

Otorgamiento del crédito, ya sea porque se cumplió el periodo de ahorro (36 cuotas) o porque se participó de una licitación.

Luego se procede a la construcción según el cronograma de desembolsos.

De igual manera, hay que saber que el IPV cuenta con distintas líneas de créditos hipotecarios, y la inscripción a cada una de ella, varía de acuerdo a las condiciones del préstamo.

ipv casa propia creditos.jpg Esta línea de créditos hipotecarios del IPV necesita un terreno propio obligatorio

Créditos hipotecarios del IPV: cómo es la vivienda con una cuota menor a 300 mil pesos

Estamos frente a una oferta del IPV conocida como Programa Construyo Mi Casa, la única línea de créditos hipotecarios con inscripciones abiertas en la actualidad. Estos préstamos están pensados para que puedan acceder todos aquellos que no se ven alcanzado por una de las ofertas bancarias.

Entre los principales requisitos para este crédito hipotecario del IPV, se destacan los siguientes:

Ingreso Familiar Mínimo: $1.217.039 a $2.604.660

Aplicable a vivienda única.

Tener un terreno o adquirirlo en los 36 meses de ahorro previo.

El terreno debe contar con luz y agua potable. Si es en un barrio cerrado, las expensas no deben superar el 50% del monto de la cuota de la alternativa IV (80 m2).

No poseer inmuebles a su nombre.

casasl del IPV1.jpg El valor inicial de las cuotas de este crédito hipotecario del IPV es, como máximo, cercano a los 550 mil pesos

Desde el IPV señalan que este crédito hipotecario ofrece una cobertura del 85% del valor del inmueble que se busca construir, y es que aquí es donde aparece el atractivo de este préstamo: uno puede construir su vivienda respetando los parámetros establecidos de tamaño (desde 55 m² hasta 140 m²).

Hay que tener en cuenta que, de acuerdo al tamaño de proyecto de casa que uno busca, se establece el valor de la cuota del crédito hipotecario. Al tratarse de cuotas sociales, el IPV maneja montos que van entre los 243 mil pesos y 520 mil pesos.

Si el valor de la cuota de este crédito hipotecario del IPV ronda los 300 mil pesos, estamos hablando de una vivienda cercana a los 65 m².