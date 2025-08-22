Créditos hipotecarios de Banco Nación: de cuánto es la cuota si pido 80 millones de pesos en agosto

La tendencia muestra que los créditos hipotecarios continuarán en alza durante todo el año, y es que los números compartidos por el Banco Nación sostienen esta teoría. Los números de los préstamos para casa crecieron en comparación de los primeros 6 meses del 2024 y el 2025.

Condiciones de los créditos hipotecarios y el valor del UVA son los principales cambios anunciados por el Banco Nación durante el 2025. A pesar de las modificaciones, se mantienen beneficios como que incluso los no clientes pueden solicitar el préstamo para vivienda, o que puede conocerse el valor de la cuota, de manera online y gratuita.

creditos hipotecarios banco nacion.jpg
Los números de los créditos hipotecarios demuestran que el Banco Nación es la entidad bancaria más elegida del merdado

Banco Nación y créditos hipotecarios: requisitos obligatorios y plazos de pago

El crédito hipotecario que dispone el Banco Nación para destinarlo a la adquisición o construcción de una vivienda es en formato UVA (Unidades de Valor Adquisitivo), esto significa que se actualiza con base en el índice de precios al consumidor indicado en el BCRA.

Cada vez son más las personas que buscan acceder a créditos hipotecarios, y el Banco Nación se destaca principalmente por ofrecer una oportunidad a los no clientes, con condiciones muy similares a la de los clientes de la entidad bancaria.

Los principales puntos que hay que tener en cuenta sobre las condiciones principales que presenta el crédito hipotecario del Banco Nación son los siguientes:

  • Se maneja en formato UVA (Unidades de Valor Adquisitivo): se actualiza en base al índice de precios al consumidor
  • El precio de UVA se consulta de acuerdo a lo que informa a diario el BCRA
  • Las cuotas se liquidan de forma mensual y del sistema francés
  • El monto máximo a solicitar es cercano a 390 millones de pesos
  • El crédito hipotecario cubre como máximo el 75% de la vivienda
creditos hipotecarios.png
La desaceleración de la inflación parece haber estimulado a los créditos hipotecarios UVA en el país

Los plazos que dispone el Banco Nación para pagar las diferentes líneas de créditos hipotecarios son los siguientes:

  • Para adquisición o cambio de vivienda, el plazo podrá ser de 5, 10, 15, 20, 25 o 30 años.
  • Para construcción, 5, 10, 15, 20, 25 o 30 años a contar a partir del primer desembolso.
  • Para ampliación, refacción o terminación, podrán ser 5,10 o 15 años a contar a partir del primer desembolso.

Los requisitos económicos principales que debe cumplir quien solicita el crédito hipotecario en el Banco Nación son los siguientes:

Antigüedad laboral mínima:

  • Empleados de relación de dependencia, en planta permanente: se deberá acreditar una antigüedad laboral no menor a 1 año.
  • Contratados: como mínimo 4 años de antigüedad con contrato vigente.

Autónomos:

  • Inscriptos en Ganancias: 2 años en el ejercicio de la profesión u oficio a partir de la presentación de la primera DDJJ de ganancias. En el caso de que en dicho período el Usuario hubiere modificado su condición de Monotributista a responsable Inscripto y no poseer un año en la actual categoría, se considerará la menor.
  • Monotributistas: 2 años de antigüedad en la profesión u oficio a partir de la inscripción en el monotributo y 1 año en la categoría. En el caso de recategorización y no poseer un año en la actual categoría, se considerará la menor.
banco nacion, creditos hipotecarios.webp
El Banco Naci&oacute;n cuenta con la posibilidad de que clientes, y no clientes, puedan acceder a cr&eacute;ditos hipotecarios

El Banco Nación cuenta con la posibilidad de que clientes, y no clientes, puedan acceder a créditos hipotecarios

Banco Nación: de cuánto es la cuota si pido 80 millones de pesos

Sacar la cuenta de lo que se pagará durante todo los años es prácticamente imposible, teniendo en consideración que varía por UVA o CSV. Lo que sí puede conocerse es el valor de la primera cuota a pagar.

Banco Nación puede prestar $80.000.000, por lo que la cuota inicial en este caso, si elegimos pagarlo en 30 años, sería de $405.348

