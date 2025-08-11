Créditos hipotecarios del Banco Nación: nuevo beneficio para empleados públicos

Con el objetivo de querer seguir creciendo en materia de créditos hipotecarios, el Banco Nación confirmó la llegada de una nueva herramienta que busca facilitar y agilizar el trámite del préstamo para casas. Incluso, esta oferta es tan amplia, que uno puede conocer casas de la zona habilitadas y disponibles para su compra.

Se trata de un portal conocido como “+Hogares con BNA”, sitio en el cual el Banco Nación genera un acceso mucho más sencillo a propiedades aptas para créditos hipotecarios. Desde la entidad bancaria aseguran que funciona como un "Marketplace inmobiliario".

Banco-Nacion-creditos-hipotecarios.jpg

A través de esta nueva plataforma que ofrece el Banco Nación, los interesados en créditos hipotecarios serán conectados con inmobiliarias, corredores matriculados y casas disponibles y habilitadas.

Según la mirada del Banco Nación, este nuevo programa que trabaja sobre los créditos hipotecarios tiene los siguientes beneficios:

El objetivo de la aplicación es agilizar y digitalizar el proceso de búsqueda, selección y compra de viviendas con la mejor oferta de créditos hipotecarios del mercado

El portal interactivo busca reducir drásticamente los tiempos del proceso hipotecario, es un cambio de paradigma interno y externo, una propuesta disruptiva que cambia la forma de comercializar créditos hipotecarios del Banco.

La solución está destinada a inmobiliarias y corredores matriculados interesados en vender propiedades aptas para crédito y al público en general, con o sin vínculo previo con el Banco, y para quien desea comprar una vivienda con financiamiento de la institución.

Banco Nación: beneficio exclusivo para empleados públicos en los créditos hipotecarios

Si bien no es nuevo, las modificaciones realizadas por el Banco Nación durante agosto, y la llegada de la novedosa herramienta, ponen nuevamente en el foco de muchos clientes en un beneficio que dispone la entidad bancaria en lo que respecta a créditos hipotecarios.

creditos hipotecarios.jpg

El Banco Nación remarca en sus condiciones que, el crédito hipotecario que otorga, ofrece una cobertura del 75% del total del valor de la casa. Esto es tanto para clientes, como también para quienes no lo son.

El anuncio del beneficio que ofrece el Banco Nación se centra en el aumento de la cobertura del valor total del inmueble. Para aquellos que son empleados públicos de manera exclusiva, se les otorgará un crédito hipotecario que cubre hasta el 90%.