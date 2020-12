Créditos para docentes: renovaron el plan para comprar computadoras

La cuota promedio de los créditos es de $1.700 para equipos de hasta $50.000, $2.500 para aquellos de hasta $75.000 y $3400 para los que alcancen los $100.000. La nueva etapa pone a disposición 25 mil equipos para las 3 líneas de créditos.

¿Quiénes pueden acceder al programa?

Podrán acceder al presente programa los docentes de nivel inicial, primario, medio y superior no universitario de todas las modalidades, que se desempeñen en establecimientos de educación pública, de gestión estatal o privada de todo el país, siempre que los solicitantes se encuentren incluidos en la base de datos de perceptores del Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID). No podrán solicitar el crédito los docentes que:

Se encuentren usufructuando licencias por enfermedad, largo tratamiento, cargo de mayor jerarquía, y/o cualquier otra justificación o franquicia que implique en los hechos la no prestación del servicio al momento de solicitar el crédito

Perciban un ingreso promedio en los últimos tres meses, por todo concepto, superior al equivalente a 4 salarios mínimos, vitales y móviles, con el objeto de facilitar el acceso a la adquisición de dispositivos tecnológicos a docentes que se encuentren en las escala de ingresos base y media.

Asimismo, deberán cumplir con las condiciones crediticias fijadas por el Banco.

Precios y modelos disponibles

Varias son las opciones que se ofrecen a través del plan. Los docentes pueden acceder a computadoras de escritorio, notebooks y tablets.

Notebook

El precios de las notebook empiezan en $61.655 y van hasta los $99.999. Se puede optar por dos tipos de procesadores Intel Core (I3, I5 e I7) y AMD (APU, Ryzen 3 y Ryzen 5).

All in one

Las All in one son una PC en la que el monitor se encuentra incorporado el procesador, el disco duro, y toda la placa base. Su valores van entre los $54.000 y los $98.158.

Tablets

Las tablets son la opción más económica ya que se pueden conseguir a partir de los $7.999 hasta los $60.000.

PC

Para computadoras de escritorio se puede optar por solo PC o el equipo completo. La de menor costo es ronda los $26.531 y se puede superar los $99.999 si lo que se necesita incluye monitor.