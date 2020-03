El presidente Alberto Fernández anunció que será obligatoria la cuarentena para las personas que hayan regresado de viaje de alguno de los países afectados por coronavirus. Dijo que quienes la incumplan estarán cometiendo un delito.

“Si no se cumple, se estará incurriendo en un delito”, aseguró el presidente y agregó: “La persona que cumple esa cuarentena de 14 días tiene la obligación de recluirse en soledad en su casa. No es voluntario, no es una recomendación”.

Además, analizan suspender viajes a Italia y tomar medidas para los grandes espectáculos ya programados por temor a que allí se propague el virus.

El Ministerio de Salud confirmó este martes que otras dos personas padecen coronavirus​ en la Argentina y así el número total de los contagios asciende a 19. En ambos pacientes, son casos importados.

A nivel mundial, el número de muertos llegaba casi a los 4.000 y los infectados superaban los 110.000.

El jefe de Estado afirmó que quiere "llevar tranquilidad respecto de que la Argentina siguió todos los pasos que debía seguir frente al riesgo" y remarcó que "está rindiendo frutos" las medidas que implementó el Gobierno para contener la enfermedad.



"Todos los casos detectados son importados, de gente que viajó, básicamente, a Italia", destacó Alberto Fernández, quien en ese sentido indicó que se evalúa suspender el trato con ese país europeo.



Al respecto, afirmó: "Frente a Italia que ha dispuesto cerrar fronteras y no dejar que entren ni salgan italianos, en ese caso si no deberíamos nosotros también suspender el trato con Italia por este tiempo. Son temas que discutimos y vamos a resolver en los próximos días".