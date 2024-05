Cora o el rescate de la novela policial y popular de la mano de Jorge Fernández Díaz

jorge fernandez diaz.jpg

Pero no todo se dio tan fácil, no es tan simlpe construir un personaje femenino como Cora. "Yo quería que se pareciera a una mujer real", explicó Fernández Díaz. Para llevar adelante la construcción de su heroína, se fijó en su madre, sus hermanas, en las jefas y compañeras que ha tenido a lo largo de su profesión. "Quería que las representara y estuviera alejada de todos los clichés, que tuviera sus propias contradicciones", explicó.

"Todo esto parte de imaginar como sería una detective mujer", explicó el escritor que, a lo largo de su vida, se ha topado conn varios detectives. "Yo imaginé que un tipo de mujer podía ser una muy buena profesional", pero además no es solo ella, sino una tertulia de amigas que la acompañan y que la ayudan a ser mejor en su trabajo.

Cora, un libro que demoró 5 años

El personaje principal de Cora no fue lo único complicado de construir, sino también terminar el libro, al menos en el tiempo.

"Todo esto empezó hace 5 años. Ahí se me ocurrió esta novela. Escribiendo el primer capítulo me di cuenta de todo lo que tenía que pasar. Después lo abandoné para otros proyectos con el peligro que eso conlleva. Pero hace un año me encontró con que Cora y sus amigas estaban vivas", explicó el autor de la novela.

Pero Cora también tiene una particularidad y que no es una novela larga y esto ha sido a propósito, ya que Fernández Díaz no quiso saber nada con hacer una narración inflativa que llevara a su novela a tener 400 páginas. Él prefirió quedarse con una historia policial, de amistad, vínculos y fidelidad.