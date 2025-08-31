Conviene o no tapar la carne del asado con papel de diario durante la cocción

Esta técnica de "efecto horno" es muy efectiva para muchos que la emplean y no tienen dudas de que la carne del asado sale echa una manteca y cocida la perfección.

Sin embargo, los que más saben ponen en duda esta técnica y no están del todo acuerdo en que se utilice, por varios motivos.

asado El asado puede hacerse con o sin papel de diario encima, dependiendo los gustos del asador.

Asado: conviene o no colocarle papel de diario a la carne durante la cocción

Los que emplean la técnica de colocarle papel de diario al asado, generalmente lo hacen con el propósito de que no se pierda el calor tan fácil, que viene desde las brasas, en la parrilla y rodea los cortes de carne que estén cocinándose.

asado-entraña-carne Si a la carne del asado se le coloca papel de diario encima durante la cocción, puede recibir partículas tóxicas de la tinta y alterar su sabor.

Ese efecto horno hace de la carne una cocción más uniforme y puede acortar los tiempos, si es que se quiere comer lo más rápido posible.

Pero los expertos asadores no ven con buenos ojos colocarle papel de diario arriba de la carne por estos motivos:

Si uno le coloca papel de diario a la carne , la tinta impresa que tiene este podría contaminar todo lo que esté arriba de la parrilla .

, la tinta impresa que tiene este podría contaminar todo lo que esté arriba de la . Este efecto contaminante puede transferir sustancias químicas a la carne y ser tóxico.

y ser tóxico. Además, el sabor de la carne puede ser alterado, aunque sea en lo más mínimo y no se perciba.

puede ser alterado, aunque sea en lo más mínimo y no se perciba. Una buena opción para reemplazar el papel de diario y sí lograr el efecto horno, sea para acelerar la cocción o ahorrar en el consumo de leña o carbón, es utilizar un cartón limpio, libre de sustancias tóxicas a la vista (tinta).