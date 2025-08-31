Conviene o no tapar la carne del asado con papel de diario durante la cocción

Hacer un asado no es fácil y puede llegar a ser una tarea complicada hasta los más asadores más experimentados del planeta. Requiere de muchos secretos y técnicas para que la carne salga perfecta, en el punto justo que prefieren los comensales.
Y entre todas las técnicas que se pueden llevar a cabo a la hora de pararse frente a la parrilla para hacer el asado, hay un método que se utiliza mucho, sin que las personas sepan si es bueno o no.
Muchos suelen colocarle un papel de diario arriba de la carne o lo que se esté cocinando arriba de la parrilla.
Esta técnica de "efecto horno" es muy efectiva para muchos que la emplean y no tienen dudas de que la carne del asado sale echa una manteca y cocida la perfección.
Sin embargo, los que más saben ponen en duda esta técnica y no están del todo acuerdo en que se utilice, por varios motivos.
Los que emplean la técnica de colocarle papel de diario al asado, generalmente lo hacen con el propósito de que no se pierda el calor tan fácil, que viene desde las brasas, en la parrilla y rodea los cortes de carne que estén cocinándose.
Ese efecto horno hace de la carne una cocción más uniforme y puede acortar los tiempos, si es que se quiere comer lo más rápido posible.
Pero los expertos asadores no ven con buenos ojos colocarle papel de diario arriba de la carne por estos motivos: