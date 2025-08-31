Inicio Sociedad asado
Conviene o no tapar la carne del asado con papel de diario durante la cocción

Esta práctica de tapar el asado con papel de diario, es muy utilizada por muchas personas, sin saber si conviene hacerlo o no

Por Miguel Guayama [email protected]
Para lograr el efecto horno

Para lograr el "efecto horno", muchos optan por colocarle papel de diario al asado, para que se cocine de una manera uniforme o se acelere su cocción.

Hacer un asado no es fácil y puede llegar a ser una tarea complicada hasta los más asadores más experimentados del planeta. Requiere de muchos secretos y técnicas para que la carne salga perfecta, en el punto justo que prefieren los comensales.

Y entre todas las técnicas que se pueden llevar a cabo a la hora de pararse frente a la parrilla para hacer el asado, hay un método que se utiliza mucho, sin que las personas sepan si es bueno o no.

Muchos suelen colocarle un papel de diario arriba de la carne o lo que se esté cocinando arriba de la parrilla.

Esta técnica de "efecto horno" es muy efectiva para muchos que la emplean y no tienen dudas de que la carne del asado sale echa una manteca y cocida la perfección.

Sin embargo, los que más saben ponen en duda esta técnica y no están del todo acuerdo en que se utilice, por varios motivos.

El asado puede hacerse con o sin papel de diario encima, dependiendo los gustos del asador.

Asado: conviene o no colocarle papel de diario a la carne durante la cocción

Los que emplean la técnica de colocarle papel de diario al asado, generalmente lo hacen con el propósito de que no se pierda el calor tan fácil, que viene desde las brasas, en la parrilla y rodea los cortes de carne que estén cocinándose.

Si a la carne del asado se le coloca papel de diario encima durante la cocción, puede recibir partículas tóxicas de la tinta y alterar su sabor.

Ese efecto horno hace de la carne una cocción más uniforme y puede acortar los tiempos, si es que se quiere comer lo más rápido posible.

Pero los expertos asadores no ven con buenos ojos colocarle papel de diario arriba de la carne por estos motivos:

  • Si uno le coloca papel de diario a la carne, la tinta impresa que tiene este podría contaminar todo lo que esté arriba de la parrilla.
  • Este efecto contaminante puede transferir sustancias químicas a la carne y ser tóxico.
  • Además, el sabor de la carne puede ser alterado, aunque sea en lo más mínimo y no se perciba.
  • Una buena opción para reemplazar el papel de diario y sí lograr el efecto horno, sea para acelerar la cocción o ahorrar en el consumo de leña o carbón, es utilizar un cartón limpio, libre de sustancias tóxicas a la vista (tinta).
Los asadores expertos recomiendan no colocarle papel de diario encima del asado.

