Construyo Mi Casa: a pesar de las ventajas del crédito del IPV, hay sólo 705 familias inscriptas

Créditos sin tasa de interés

El programa tiene seis alternativas de construcción de vivienda según los m2 de los planos a presentar. Las opciones de 55 m2, 69 m2 y 80 m2 no tienen tasa de interés anual, para las de 100 m2 y 120 m2 la TNA es del 2% y para la alternativa de 140 m2 es del 4%.

CONSTRUYO-MI-CASA-100-1 (1).jpg El programa Construyo Mi Casa tiene seis alternativas según los m2.

Uno de los puntos más importantes del programa es que la devolución del crédito se actualiza de acuerdo al coeficiente de variación de salarios (CVS) y será del 20% de los ingresos de la persona o grupo familiar. Ontanilla dijo que el valor de la cuota se calcula con el salario declarado y, en caso de no poseer bono de sueldo, los interesados pueden acreditarlo con la declaración jurada de un contador.

"En el caso de que una familia se quede sin trabajo o le bajen los ingresos, siempre puede volver al IPV y rearmar o refinanciar su plan de pago. No afectamos nunca más del 20 o del 25% de los ingresos que la familia declare. Y si al principio hizo una declaración de ingresos para entrar al programa, su situación cambió y ya está en el periodo de ejecución o de devolución del crédito, se adapta a los nuevos ingresos de la familia", aclaró la titular del IPV.

Cuáles son los requisitos para inscribirse al programa Construyo Mi Casa del IPV

Los requisitos son: ser mayor de 18 años, que sea vivienda única, tener un sueldo de dos salarios mínimos, que en abril sería equivalente a $160.684 y tener un terreno o comprarlo en el período de tiempo de ahorro, que son tres años. La titular del IPV dijo que hay ingresos mínimos de acuerdo a cada opción de m2.

"No tiene que tener una solución habitacional, puede tener un usufructo, puede tener un comercio, puede tener otras construcciones pero que no se acredite que tenga una vivienda de uso exclusivo. Hay muchos casos en que viene una familia o una persona que comparte una propiedad con sus hermanos o que tiene una finca heredada, todos esos casos se ven como situaciones particulares, pasa dictamen legal y por lo general, si se comprueba que eso no es una solución habitacional, puede seguir adelante sin ningún problema", explicó Ontanilla.

Construyo mi casa IPV.jpg Requisitos para inscribirse al programa Construyo Mi Casa del IPV.

Además, la funcionaria contó que el programa sirve para construcción desde cero o para terminación de vivienda, en caso de haber empezado a construir y no haberla podido terminar por falta de fondos. El límite también es de 140 m2. El plazo de devolución del crédito para comenzar una vivienda desde cero es de hasta 30 años y para terminación es de 10 años.

Ontanilla dijo que admiten construcciones en barrios privados, pero hay un límite que está marcado por el valor de las expensas. La única restricción es que el monto máximo de expensas sea el 50% de la cuota de la alternativa de 80m2, que hoy serían $24.000.

Proceso de concreción del crédito del IPV

La inscripción es desde la página web y está abierta. Hay un formulario que llenar inicialmente y después se sigue todo a través del Sistema Ticket, en donde se genera un número de trámite y se deben ir cargando todos los documentos requeridos.

Hay tres etapas en el proceso del crédito. La primera es el proceso del ahorro que dura hasta 36 meses y ahí la persona o familia debe tener un terreno y el 15% del valor de la vivienda. La titular del IPV dijo que actualmente hay 367 familias ahorristas: en caso que se demoren más de tres años en ahorrar ese 15%, se les devuelve lo juntado hasta ese momento.

Una vez que la familia tiene el terreno y el 15%, debe presentarse a una licitación, que ocurre cada dos meses. La próxima es el jueves 27 de abril. En caso de tener ambos requisitos antes de los 36 meses -el terreno y el 15% del valor de la vivienda-, puede presentarse a licitación.

Y cuando las familias obtienen la licitación, comienza la etapa de ejecución, para lo cual ya tienen que tener los planos aprobados por la municipalidad correspondiente (con un máximo de 140 m2). El proyecto puede ser propio o alguno de los que brinda el IPV. Ontanilla dijo que hay 158 familias en este proceso y no tienen plazo máximo de tiempo para construir.

construccion-1.jpg La titular del IPV, María Marta Ontanilla, dijo que hay 158 familias en proceso de ejecución de la vivienda.

"Se pactan cuatro desembolsos a lo largo de la obra. Los controla un supervisor, que hace visitas de obra para poder corroborarlo. El último se otorga con la habitabilidad que emite el municipio y recién ahí empieza la devolución del crédito", sostuvo la titular del IPV.

Ontanilla dijo que desde agosto de 2021 se han invertido 3.000 millones de pesos y 180 familias terminaron su casa con el programa. Agregó que la alternativa de 140 m2 es la más elegida.

