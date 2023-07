Conoce los hábitos que dañan la salud del cerebro

¿Qué hábitos dañan la salud del cerebro?

Uno de los hábitos que pueden dañar la salud del cerebro es consumir grandes cantidades de azúcares. El exceso de azúcar puede causar una inflamación crónica del órgano, afectando su función cognitiva relacionada con la memoria y la concentración.

Relacionado también con la alimentación, el hecho de no desayunar ocasiona daños en el cerebro. Si no ingieres ningún alimento por la mañana, tu cerebro no podrá funcionar correctamente y puedes propiciar el desarrollo de enfermedades como obesidad, colesterol alto y diabetes.

Cerebro alimentacion.jpg

La sobre exposición a ámbitos contaminantes (como por ejemplo las ciudades llenas de tráfico) también daña la salud del cerebro.

Seguido de esto, el no dormir lo suficiente, o no descansar bien no solo trae cansancio físico, sino que también mata las células cerebrales que no pueden llevar a cabo su proceso metabólico.

Comer en exceso, de la misma manera que no desayunar, tiene un impacto muy negativo en el cerebro. La acumulación de sustancias residuales en forma de grasas hace que se endurezcan las arterias cerebrales, afectando su funcionamiento.

Cerebro dormir.jpg

El estrés y la violencia provoca reacciones en el sistema nervioso, como la reducción de la capacidad mental. También supone un aumento del riesgo de sufrir un accidente cerebrovascular y ataques cardíacos.

No realizar actividad física también afecta la salud del cerebro, ya que esto aumenta el riesgo de padecer una enfermedad cerebral. De la misma forma que no realizar ejercicio físico afecta al cerebro, no ejercitar este órgano (por ejemplo con la lectura) tiene consecuencias fatales para la salud de tu cerebro.