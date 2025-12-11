Confianza: El tono de voz "oculto" que hace que confíen en vos

Qué hace nuestro cerebro

Un estudio de la Universidad de Glasgow mostró que las voces con ritmo estable, volumen moderado y timbre cálido generan mayor sensación de seguridad. Esto se debe a que el cerebro activa áreas relacionadas con la empatía y la cooperación, incluso antes de procesar el significado de las palabras. En otras palabras: la forma en que hablás puede predisponer a la otra persona a confiar… o no.

confianza voz psicología freepik (2) Hay personas que generan confianza apenas comienzan a hablar. Crédito: Freepik.

La explicación emocional es igual de poderosa. Cuando escuchamos un tono calmado y controlado, disminuye la actividad de la amígdala, la región del cerebro asociada al miedo, y aumentan las señales de relajación. Por eso un tono agresivo, cortante o demasiado agudo puede activar respuestas defensivas, aunque el mensaje sea positivo.