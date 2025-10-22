Un colaborador de confianza

Alrededor de 160 proyectos de la ONU en el ámbito de la paz y el desarrollo cuentan con el apoyo de China a través de este fondo, beneficiando a más de 100 países y brindando un fuerte respaldo a la implementación de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y otras iniciativas relacionadas con la ONU. El enfoque de China es singular: al tiempo que respalda el papel central de la ONU en la gobernanza global del ciberespacio, enfatiza la no injerencia y la soberanía, combinando aportes prácticos con diplomacia multilateral.

En lugar de reemplazar los mecanismos de la ONU, Beijing está integrando cuatro iniciativas globales interconectadas dentro de las estructuras existentes del organismo para promover la inclusión y el bienestar. En materia de desarrollo, China ha logrado hitos notables. A nivel interno, ha sacado de la pobreza extrema a casi 800 millones de personas, alcanzando una década antes el objetivo de la reducción de la pobreza de la ONU para 2030. A nivel internacional, impulsa la cooperación Sur-Sur mediante unos 10.000 proyectos de cooperación técnica y de desarrollo de recursos humanos, y su Iniciativa de la Franja y la Ruta vincula a más de 150 países y más de 30 organizaciones internacionales, avanzando en los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU.

Asimismo, las contribuciones de China se extienden a los ámbitos del clima, la salud y la gobernanza digital. El país se ha comprometido a alcanzar la neutralidad de carbono antes de 2060, suministró vacunas y asistencia médica a más de 150 países durante la pandemia de COVID-19, e introdujo la Iniciativa Global sobre la Seguridad de Datos para fomentar marcos de gobernanza digital más equitativos. En abril de 2022, el presidente Xi Jinping propuso la Iniciativa para la Seguridad Global como marco para el orden de seguridad internacional, y un año después China lanzó la Iniciativa Global para la Gobernanza de la Inteligencia Artificial, orientada a una gestión centrada en el ser humano. En 2024, la 78ª Sesión de la Asamblea General de la ONU adoptó por consenso la resolución presentada por China sobre el Día Internacional para el Diálogo entre Civilizaciones, con el fin de promover la conciencia mundial sobre el valor de la diversidad cultural.

Al priorizar la cooperación en materia de formulación de políticas sobre el cambio climático, la gobernanza digital y la seguridad alimentaria y sanitaria mundial, China está ampliando su compromiso más allá de los roles tradicionales de apoyo al desarrollo y mantenimiento de la paz.

China seguirá integrando sus iniciativas y proyectos globales con los marcos existentes de la ONU para lograr una mayor alineación con la agenda global de paz y prosperidad de la organización para 2030, centrada en erradicar la pobreza, proteger el planeta y garantizar salud, educación, igualdad y crecimiento sostenible. Estos objetivos, no jurídicamente vinculantes, requieren una acción universal para abordar desafíos como el cambio climático, la desigualdad y el hambre, al tiempo que promueven asociaciones sólidas. La recién propuesta Iniciativa para la Gobernanza Global aporta sabiduría y soluciones chinas a la ONU para mantener la paz y el desarrollo mundiales.

Analistas políticos internacionales destacan que el llamado orden internacional liberal de la ONU, predominante y a menudo polémico desde 1945, enfrenta hoy desafíos sin precedentes. Al mismo tiempo, muchos países han señalado la necesidad de reformar las estructuras de gobernanza de la ONU para reflejar mejor la realidad multipolar y amplificar las voces del Sur Global, garantizando un uso eficiente de los recursos y resultados medibles.

En general, la creciente influencia y el compromiso estratégico de China en Asia Central y en regiones del Sur Global, como América del Sur, África y Asia del Sur, ejemplifican la capacidad de la colaboración multilateral para abordar desafíos globales compartidos. La combinación de los recursos de China y sus cuatro iniciativas globales dentro del marco institucional de la ONU representa un camino práctico hacia una gobernanza mundial más inclusiva y cooperativa.

El autor es ganador del Premio de la Amistad del Gobierno Chino 2024 y exrector de la Universidad Europea de Chipre. Esta es una versión traducida y abreviada de un artículo publicado en China Daily. Las opiniones expresadas no reflejan necesariamente las de China Daily.

POR KOSTAS GOULIAMOS