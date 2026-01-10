Con una hoja blanca y un poco de cinta, aprendé a hacer stickers caseros de los diseños que más te gustan

Hojas blancas.

Cinta adhesiva (te aconsejamos que sea transparante y ancha).

Fibrones, lápices de colores, lapiceras, etc.

Papel manteca

El primer paso para realizar stickers caseros es tomar una hoja blanca y comenzar a hacer los dibujos que más te gusten. Te aconsejamos comenzar primero con lápiz y una vez que te guste el resultado, repasa las líneas con una fibra negra.

El siguiente paso será pintar los dibujos, puedes usar colores, fibrones o lo que prefieras. Una vez que los dibujos estén pintados, tendrás que recortarlos con mucho cuidado por los bordes. Si tienes buen pulso, intenta no dejar mucho borde blanco.

El próximo paso será tomar un trozo de papel manteca y pegar encima del mismo la cinta adhesiva. A continuación, coloca sobre la cinta adhesiva los dibujos que hiciste en las hojas blancas. Luego, pega sobre los stickers un nuevo trozo de cinta adhesiva.

Embed - Stickers caseros papeleria sin imprimir p.2

A continuación deberás recortar los stickers. Te quedará el papel manteca como base, luego seguirá la cinta adhesiva, el dibujo y otra capa de cinta adhesiva. De esta manera, cuando quieras usarlos, solo tendrás que remover el papel manteca. Son stickers ideales para decorar agendas, cuadernos, apuntes, un termo, el celular, etc. Si no tienes papel manteca, puedes reemplazarlo por hule cristal o plástico contact, los cuales suelen usarse para forrar los cuadernos y libros.