Con un chorrito de vinagre: el truco para sacar las manchas de pegamento de la ropa

Un dato para tener en cuenta: no todos los pegamentos son igualmente potentes. Los productos más difíciles de quitar suelen ser los adhesivos de resina, los que se secan en contacto con el aire y las colas de madera. Pueden adherirse a la ropa y dañarla permanentemente.

Cómo eliminar las manchas de pegamento de la ropa: con un poco de vinagre y un truco

Este truco es perfecto para eliminar las manchas de pegamento de la ropa antes de que sea tarde. Puedes realizarlo en tejidos de algodón, lana o poliéster. Para ello, vas a necesitar un poco de vinagre blanco de limpieza tibio.

Calienta agua en un jarro u olla y agrega un chorro de vinagre. Moja la prenda de ropa con el producto y déjala en remojo unos 15 minutos. Refriega la prenda de ropa hasta que el pegamento se despegue completamente. Enjuaga y lava con normalidad.

vinagre El vinagre tiene que estar tibio, no caliente. La temperatura es importante para que el pegamento se ablande.

Así de simple y con un pequeño truco con vinagre puedes remover las manchas difíciles de pegamento. También puedes utilizar otros productos como jugo de limón, acetona o colocar la ropa en el congelador para retirar el pegote congelado.

¿Qué otras manchas puedo sacar con vinagre?

El vinagre sirve para muchos tipos de manchas, no solo para los pegotes. Es un producto ideal para quitar las marcas de transpiración de la ropa blanca o las manchas de grasa.

También se puede usar un poco de vinagre para limpiar manchas de cal, sarro, óxido y hongos. En general, el vinagre es muy bueno para limpiar, ya sean muebles, pisos, ropa e incluso alimentos.

agua y vinagre Siempre hay que rebajar o diluir el vinagre con un poco de agua.

Lo ideal es rebajarlo con un poco de agua para que no quede tan puro y utilizar vinagre de limpieza para los asuntos del hogar. El vinagre de alimentos es bueno para la cocina y la piel, pero es menos ácido y potente.