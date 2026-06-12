El invierno de 2026 arranca con fuerza en la cordillera mendocina. Los fanáticos de la nieve y las familias que buscan disfrutar de la montaña reciben excelentes noticias por partida doble: por un lado, Los Puquios anunció oficialmente que abre sus puertas este viernes con una promoción imperdible; por el otro, el histórico complejo Penitentes renace bajo una nueva gestión que ya definió sus servicios y precios para las próximas semanas.
Con precios confirmados, Los Puquios y Penitentes Park se preparan para el invierno en Mendoza
Con promociones para esquiadores y valores definidos para la temporada, Los Puquios y Penitentes se preparan para recibir turistas y mendocinos
La nieve ya se vive en la cordillera mendocina. Mientras el clásico parque de Puente del Inca inaugura su temporada con el estadio de trineos y un pase especial de $40.000 para el fin de semana al mismo tiempo el nuevo concesionario de Penitentes toma posesión del predio y confirmó su tarifario para este invierno.
Los Puquios: "La nieve es ahora" y apertura con súper promo
Ubicado en Puente del Inca (sobre la Ruta Nacional 7), Los Puquios Parque de Nieve dará la bienvenida a los primeros visitantes este viernes. Gracias a un intenso trabajo de fabricación de nieve artificial y acondicionamiento de pistas, el complejo arrancará con su tradicional Estadio de Trineos, el sector favorito de los chicos.
Para celebrar el inicio de la Temporada 2026, la administración lanzó una tarifa inaugural promocional de $40.000 por persona, válida desde el viernes 12 de junio hasta el lunes 15 de junio inclusive.
Este ticket especial de apertura incluye:
- Acceso total al Parque de Nieve.
- Uso ilimitado del Estadio de Trineos.
- Utilización de los medios de elevación del sector (del tipo Magic Carpet o cintas transportadoras).
- Playa de estacionamiento gratuita.
Además, desde el primer día estarán completamente operativos los servicios de alquiler de equipos e indumentaria para nieve, paradores de gastronomía de montaña y el área de picnic. Mientras tanto, las máquinas seguirán fabricando nieve diariamente para habilitar progresivamente nuevos sectores del parque según lo acompañe el clima.
El renacer de Penitentes Park: tarifas confirmadas
La gran novedad de este invierno es la reactivación de Penitentes Park. La firma Grupo Mapsa SA (liderada por Mariano Rodríguez y Roby Riedel) tomó la posesión del predio tras quedarse con la concesión por los próximos 20 años. Aunque el proyecto final es a largo plazo, las obras de contingencia ya están listas para las vacaciones de julio con servicios esenciales: sanitarios, servicio médico, gastronomía, rental de esquí, culipatín y medios de arrastre en las pistas bajas.
Si bien todavía no hay una fecha exacta de apertura confirmada, ya que la empresa se encuentra terminando los trabajos de puesta a punto y esperando las nevadas necesarias para habilitar las pistas de forma segura, el tarifario oficial ya está vigente.
El parque funcionará todos los días de 9:00 a 17:00 hs y los pases variarán según la temporada: Alta (del 3 de julio al 2 de agosto) y Baja (el resto de los meses de invierno).
Para los amantes del esquí (Medios de elevación):
- Pase Diario Mayor (desde los 12 años): $80.000 en temporada alta y $60.000 en temporada baja.
- Pase Diario Menor: $50.000 en alta y $37.500 en baja.
- Pista Escuela (ideal para dar los primeros pasos): $45.000 en alta y $33.500 en baja.
Para disfrutar en familia (Diversión y paseos):
- Pista de Trineos (pase diario): $25.000 en temporada alta y $20.000 en baja.
- Paseo Panorámico Mayor: $25.000 en alta y $20.000 en baja.
- Paseo Panorámico Menor / Jubilados: $20.000 en alta y $15.000 en baja.
Servicios generales:
- Estacionamiento: $15.000 (tarifa única para temporada alta).
- Para consultas, el complejo habilitó la línea de atención 2615-368-422
El plan maestro para los próximos 20 años en Penitentes
Más allá de lo que se podrá disfrutar este invierno, la concesión a largo plazo contempla una transformación total para convertir el lugar en un polo de atracción internacional utilizable durante todo el año.
Entre los puntos más destacados del megaproyecto figuran la construcción de un centro comercial y hotelero de 3 niveles (de 2.500 m²), la reapertura de la tradicional hostería, un parador exclusivo para motorhomes y la refuncionalización de locales gastronómicos como "La Herradura". El plan incluye una propuesta muy llamativa: una bodega y restaurante con viñedos en altura.