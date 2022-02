Con polémica, avanzó en Diputados la iniciativa para capacitar sobre la Ley Micaela en las escuelas

Contra la violencia patriarcal

El objetivo de la iniciativa de la diputada Stocco es que de estas jornadas a realizarse en cada institución, participen docentes, equipos directivos, jóvenes y la comunidad educativa en general, dada la "necesidad de proporcionar espacios de intercambio y capacitación que permitan la reflexión y prevención sobre la violencia ejercida a las mujeres y las desigualdades de género, teniendo en cuenta que entre los 18 y 35 años se da el mayor índice de vulnerabilidad ante la violencia patriarcal", según indica la fundamentación.

El texto del proyecto señala que "es necesario generar espacios de concientización, prevención y promoción que apunten a la construcción de una escuela más inclusiva y menos violenta, sobre el principio según el cual mujeres y hombres tienen los mismos derechos, deberes y oportunidades, eliminando toda manifestación de violencia en contra del género femenino y las disidencias”.

En la apología de su iniciativa, la diputada Stocco subrayó: "Este proyecto busca generar un espacio de reflexión y concientización en los ámbitos educativos, trabajando con jóvenes, los cuales se encuentran en una edad crítica en donde debe comenzar la prevención de los vínculos violentos y el respeto por el propio cuerpo y de sus pares".

La defensa del diputado Cairo (PRO) de los padres que no pueden ver a sus hijos generó polémica

Cuando Gustavo Cairo tomó la palabra durante la sesión de este miércoles en la Legislatura, aclaró que no acompañaría el proyecto de ley "no por estar en contra de las intenciones sino porque Mendoza ya adhirió a la Ley Micaela y no necesita una nueva norma porque ya buena parte de los docentes se está capacitando".

La polémica se desató, en primer lugar cuando la diputada autora de la iniciativa le aclaró que "no estamos sobrelegislando sino complementando ya que la Ley Micaela se trataría con toda la comunidad educativa y no solo con los docentes". Y en segundo cuando la diputada de la Izquierda, Mailé Rodríguez, pidió que al diputado Cairo "se lo capacite en Ley Micaela porque tendría que saber distinguir entre violencia de género y otras violencias".

Es que el legislador del PRO, en su discurso frente a sus colegas, advirtió que "la violencia de género no solo se da del hombre a la mujer" y lo ejemplificó con el caso del niño pampeano por el que están acusadas de homicidio su madre y su madrastra. "El Estado hizo caso omiso a todas las señales. Y el Poder Judicial a su papá no le permitían verlo. Cuando desbalanceamos demasiado el péndulo de la balanza se producen injusticia", dijo.

Y agregó: "Hay muchos papás que no pueden ver a sus hijos porque desde lo discursivo, desde la militancia permanente hemos puesto la balanza en un sentido que hay un montón de injusticias que a la postre pueden generar violencia. Si a un papá le destruyen la relación con su hijo, qué sentimientos puede generar en ese papá. Es más fácil ponerse en la otra postura pero yo lo tengo que decir".

"Puedo respetar que no quiera votar la ley pero no puedo entender que en el cargo que está diga las cosas que dice y confunda o intente hacerse el que no sabe la diferencia entre los tipos de violencia", agregó luego la diputada Rodríguez cuando pidió la palabra.

Al defenderse, Cairo alegó que hizo el curso dos veces y que levanta "la voz por los padres que no pueden ver a sus hijos porque eso también genera violencia. Repudio la violencia de género. Pero basta de injusticias con los papás que no pueden ver a sus hijos. El discurso único hace que algunos señores jueces y fiscales fallen solo de una manera. La Justicia debe garantizar ámbitos para que los papás puedan ver a sus hijos".