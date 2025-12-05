Con este perfume casero tu hogar olerá mejor que un hotel de lujo

ambientador Un buen ambientador puede hacer que un hogar se sienta más bienvenido y cuidado.

Por otro lado, cuando hay mal olor en casa, los perfumes caseros pueden ser la solución para neutralizarlos. A continuación, te compartimos una receta de TikTok de @chicavainilla, una cuenta que comparte consejos de belleza, trucos para el hogar y más.

Ingredientes para hacer un perfume casero

Frascos.

Flores frescas de jazmín o gardenia.

o gardenia. Cuchillo.

Tabla para cortar.

Alcohol a partir del 70º.

Glicerina.

Para comenzar a preparar este perfume para el hogar tienes que quitar todos los petalos del jazmín. Se pueden utilizar enteros, pero es mejor si los cortas en trozos pequeños, ya que desprenden el aroma más rápido. Cortalos con ayuda del cuchillo y la tabla para picar verduras, o la que tengas en casa.

Luego, coloca los pétalos de jazmín en el interior de un frasco esterilizado y llena el recipiente de alcohol para que se macere la preparación. Lo ideal es conseguir un frasco oscuro, o al menos dejar reposar en un armario donde no entre luz.

Embed - Diy intentando hacer perfume de flores @chicavainilla Diy intentando hacer perfume de flores sonido original - Chica Vainilla

Si tienes glicerina puedes utilizar mitad alcohol, mitad glicerina, ya que ayuda a conservar mejor el aroma de las flores. Deja reposando el frasco durante al menos 48 horas, y agita todos los días para activar.

Después, puedes pasar el perfume a un recipiente con spray, para rociar los textiles de casa, sábanas, cortinas, toallas y más. Sino, puedes colocar unas varillas difusoras en el frasco, ya que absorben el líquido perfumado y lo liberan gradualmente en el aire por evaporación.