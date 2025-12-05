Con este perfume casero tu hogar olerá mejor que un hotel de lujo

Si tienes que renovar el ambientador de casa, pero no quieres comprar el mismo producto de siempre en el supermercado, estás de suerte. En este artículo te compartimos una receta para que prepares un perfume casero para aromatizar los ambientes del hogar. Verás que el proceso es rápido y fácil de hacer.
Tener el conocimiento para hacer perfumes con aceites esenciales, flores, cáscaras cítricas y otros ingredientes permite elaborar fragancias personalizadas y únicas. Además, los ambientadores que se elaboran en casa suelen ser más económicos que los comerciales.
Un perfume delicioso, que evoque sentimientos y destelle esplendor convierte cualquier espacio en un ambiente sofisticado. A su vez, ciertos aromas pueden generar sensaciones de felicidad, confianza y tranquilidad, ya que los ingredientes ofrecen beneficios terapeuticos.
Por otro lado, cuando hay mal olor en casa, los perfumes caseros pueden ser la solución para neutralizarlos. A continuación, te compartimos una receta de TikTok de @chicavainilla, una cuenta que comparte consejos de belleza, trucos para el hogar y más.
Ingredientes para hacer un perfume casero
- Frascos.
- Flores frescas de jazmín o gardenia.
- Cuchillo.
- Tabla para cortar.
- Alcohol a partir del 70º.
- Glicerina.
Para comenzar a preparar este perfume para el hogar tienes que quitar todos los petalos del jazmín. Se pueden utilizar enteros, pero es mejor si los cortas en trozos pequeños, ya que desprenden el aroma más rápido. Cortalos con ayuda del cuchillo y la tabla para picar verduras, o la que tengas en casa.
Luego, coloca los pétalos de jazmín en el interior de un frasco esterilizado y llena el recipiente de alcohol para que se macere la preparación. Lo ideal es conseguir un frasco oscuro, o al menos dejar reposar en un armario donde no entre luz.
Si tienes glicerina puedes utilizar mitad alcohol, mitad glicerina, ya que ayuda a conservar mejor el aroma de las flores. Deja reposando el frasco durante al menos 48 horas, y agita todos los días para activar.
Después, puedes pasar el perfume a un recipiente con spray, para rociar los textiles de casa, sábanas, cortinas, toallas y más. Sino, puedes colocar unas varillas difusoras en el frasco, ya que absorben el líquido perfumado y lo liberan gradualmente en el aire por evaporación.