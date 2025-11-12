Con esta alternativa creativa puedes hacer macetas para las plantas de tu jardín

Neumáticos

Pintura a base de agua

Brochas

Tornillos con punta afilada

Cúter o cuchillo afilado

Guantes

neumaticos Utiliza los neumáticos viejos para hacer macetas para tu jardín. Imagen: Freepik.

Paso a paso: cómo hacer macetas con neumáticos

Para comenzar ponte los guantes y limpia el neumático con cuidado. Luego, realiza un corte en la parte donde se une el rodado y la banda del neumático, con ayuda de un cuchillo o cúter, el propósito es cortar todo alrededor de la banda.

Una vez que cortes el borde, quita toda la banda del neumático y guárdala, ya que luego la utilizarás para hacer la base de la maceta. Colócala en el suelo y dale vuelta, esto para que la parte interna de rueda (que es más lisa) quede ahora como la parte exterior y facilite el trabajo de pintura.

Toma la banda que cortaste en el paso dos y colócala debajo del neumático como base. Una vez allí, asegura con tornillos (se puede usar un taladro o un destornillador) y agujerea para que tenga orificios de drenaje.

macetas en neumaticos Puedes pintar tus macetas con el color que más te guste. Imagen: Freepik.

Después, puedes usar tu creatividad para pintar y diseñar la maceta como más te gusta. Deja que se seque y luego coloca el recipiente en el lugar que más te gusta de tu jardín, para luego incluir tierra y una planta.