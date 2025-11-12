Con esta alternativa creativa puedes hacer macetas para las plantas de tu jardín

Seguramente tienes materiales y elementos que no utilizas y se convierten en la basura de tu jardín. Sin embargo, existen varias ideas creativas para que le des una segunda oportunidad a esos materiales. A continuación, te contamos una alternativa fácil, económica y sustentable para que prepares unas macetas para tus plantas.
Los neumáticos son elementos ideales que se pueden transformar en macetas por su forma, su resistencia y su impermeabilidad. Se puede hacer maceteros grandes, pequeños, colgantes, de suelo, pintados o decorados con cuerda. A continuación, te dejamos una idea para transformar materiales viejos en recipientes para las plantas.
Macetas con neumáticos
Una de las alternativas más sencillas para crear macetas es partiendo de viejos neumáticos reciclados. Si no quieres complicarte demasiado o piensas que no vas a ser capaz de hacerlo, puedes empezar perfectamente este modelo. Para esta manualidad necesitas los siguientes materiales:
- Neumáticos
- Pintura a base de agua
- Brochas
- Tornillos con punta afilada
- Cúter o cuchillo afilado
- Guantes
Paso a paso: cómo hacer macetas con neumáticos
Para comenzar ponte los guantes y limpia el neumático con cuidado. Luego, realiza un corte en la parte donde se une el rodado y la banda del neumático, con ayuda de un cuchillo o cúter, el propósito es cortar todo alrededor de la banda.
Una vez que cortes el borde, quita toda la banda del neumático y guárdala, ya que luego la utilizarás para hacer la base de la maceta. Colócala en el suelo y dale vuelta, esto para que la parte interna de rueda (que es más lisa) quede ahora como la parte exterior y facilite el trabajo de pintura.
Toma la banda que cortaste en el paso dos y colócala debajo del neumático como base. Una vez allí, asegura con tornillos (se puede usar un taladro o un destornillador) y agujerea para que tenga orificios de drenaje.
Después, puedes usar tu creatividad para pintar y diseñar la maceta como más te gusta. Deja que se seque y luego coloca el recipiente en el lugar que más te gusta de tu jardín, para luego incluir tierra y una planta.