Con Emilio Vera Da Souza se puede descubrir por qué los quesos tienen agujeros redondos

Los Agujeros Redondos de los Quesos es una selección de relatos en forma de poemas en los que Emilio cuenta situaciones que probablemente lo tienen como protagonista, al menos en algunos. Será decisión de quien los lee determinar si Vera Da Souza está involucrado personalmente o no en estos textos.

Lo que sí es seguro es que los relatos transcurren en Mendoza y esto lo hace más atractivo para los mendocinos.

►TE PUEDE INTERESAR: Ciro, el niño que le dio sus zapatillas a su madre, recibió donaciones para construir su casa

Prologado por Ariel Robert, con quien comparte un programa en Radio Libertador, y por Jorge Orduña, este libro invita a leer y releer y también invita a reír y reflexionar.

Libro de Emilioa Vera Da Souza.jpg

El propio autor se presenta como "periodista desde que me acuerdo. He visto a la muerte a los ojos. Conozco su rostro y no le temo". Una presentación con fino humor en la que alude a los momentos difíciles que ha vivido por severos problemas de salud.

Sus dos hijas, Julia y Paula también participan en "Los Agujeros..." con dos escritos emotivos y graciosos. Por algo son hijas del "Loto", como lo conocen sus afectos.

En el último capítulo, titulado "Currículum y Testamento", Emilio Vera Da Souza hace su propia biografía, de la que extractamos una parte.

Explica por qué no fue albañil, ni pintor, ni gomero, ni delincuente ni asesino. Pero también cuenta que vendió jabones, crió chanchos, manejó tractores y voló en globo.

Como periodista y escriba comenzó en el Diario Mendoza, siguió en Radio Nacional, Jornada y fue corresponsal de Página 12. También hizo periodismo institucional, además de numerosos publicaciones alternativas.

Emilio Vera Da Souza es lo que se dice un personaje. Y leer un libro suyo, créanlo, es un placer.

►TE PUEDE INTERESAR: El PJ mendocino recordó a Perón con un acto y una misa a 48 años de su fallecimiento