Con el foco en la minería, llega la tercera edición del "Foro de Cuyo: Mujeres que Deciden"

* Mujeres que deciden: Minería y Energía

* Mujeres empresarias

* Fintech y Finanzas para la toma de decisiones

* Instituciones comprometidas con el desarrollo regional de negocios

Durante la jornada, se desarrollarán paneles con referentes destacadas de distintos sectores, espacios de networking, una ronda de negocios a cargo de Consultora People in Mind (Chile), y actividades interactivas enfocadas en fortalecer la participación de las mujeres en la economía y la toma de decisiones.

Como cierre habrá un almuerzo exclusivo para panelistas, artistas y empresarias de la región, que incluirá una exposición y venta a beneficio de obras de artistas cuyanas.

Sobre Fundación Friedrich Naumann para la Libertad

Es una organización alemana dedicada a la promoción de los valores liberales: libertad individual, Estado de derecho, economía de mercado y derechos humanos. Con sede en Potsdam y presencia en más de 60 países, la FNF trabaja para fortalecer las instituciones democráticas, fomentar el pensamiento crítico y promover sociedades abiertas y prósperas.

Más información en www.freiheit.org

Sobre Mujeres que Inspiran

La ONG surge en respuesta a una necesidad de profesionalizar e impulsar negocios

Liderados por mujeres emprendedoras, a través de programas y proyectos que permitan la sostenibilidad y escalabilidad de los mismos.

Estimular una cultura emprendedora en la sociedad, a través de actividades recreativas, culturales y educativas, en torno al aprendizaje, capacitaciones, eventos, actividades que propendan a la inserción de la persona en su rol económico social, y al desarrollo de emprendimientos de personas que permitan independencia laboral y económica, así como una mayor y mejor participación en la sociedad.

Más información en www.fundacionmqi.com o teléfonos: 261 551-1485 o 261 513-8407

Acompañan este evento:

- Diario Uno

- Fm Una

- Grupo Huentala

- Sitio Andino

- Impulsa Mendoza

- Medias Elemento

- Sandra Marzzan

Quienes deseen participar pueden reservar su entrada en Eventbrite; y quienes gusten ir al almuerzo exclusivo posterior al foro, comunicarse con la Fundación para adquirir su entrada ya que es con cupos limitados a través de @fundacionmqi