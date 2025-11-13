Con el foco en la minería, llega la tercera edición del "Foro de Cuyo: Mujeres que Deciden"

El próximo 21 de noviembre, de 8.30 a 13 se realizará la tercera edición del “Foro de Cuyo: Mujeres que Deciden” en el Salón Mirador, Piso 17, del Hotel Sheraton Mendoza.
El evento es organizado por la Fundación Mujeres que Inspiran, en alianza con la Fundación Friedrich Naumann para la Libertad – Oficina LATAM y convoca a mujeres empresarias, emprendedoras y profesionales de la región de Cuyo y Chile.
Con el objetivo de promover el liderazgo femenino, la innovación y la integración regional, el foro abordará los siguientes ejes temáticos:
* Mujeres que deciden: Minería y Energía
* Mujeres empresarias
* Fintech y Finanzas para la toma de decisiones
* Instituciones comprometidas con el desarrollo regional de negocios
Durante la jornada, se desarrollarán paneles con referentes destacadas de distintos sectores, espacios de networking, una ronda de negocios a cargo de Consultora People in Mind (Chile), y actividades interactivas enfocadas en fortalecer la participación de las mujeres en la economía y la toma de decisiones.
Como cierre habrá un almuerzo exclusivo para panelistas, artistas y empresarias de la región, que incluirá una exposición y venta a beneficio de obras de artistas cuyanas.
Sobre Fundación Friedrich Naumann para la Libertad
Es una organización alemana dedicada a la promoción de los valores liberales: libertad individual, Estado de derecho, economía de mercado y derechos humanos. Con sede en Potsdam y presencia en más de 60 países, la FNF trabaja para fortalecer las instituciones democráticas, fomentar el pensamiento crítico y promover sociedades abiertas y prósperas.
Más información en www.freiheit.org
Sobre Mujeres que Inspiran
La ONG surge en respuesta a una necesidad de profesionalizar e impulsar negocios
Liderados por mujeres emprendedoras, a través de programas y proyectos que permitan la sostenibilidad y escalabilidad de los mismos.
Estimular una cultura emprendedora en la sociedad, a través de actividades recreativas, culturales y educativas, en torno al aprendizaje, capacitaciones, eventos, actividades que propendan a la inserción de la persona en su rol económico social, y al desarrollo de emprendimientos de personas que permitan independencia laboral y económica, así como una mayor y mejor participación en la sociedad.
Más información en www.fundacionmqi.com o teléfonos: 261 551-1485 o 261 513-8407
Acompañan este evento:
- Diario Uno
- Fm Una
- Grupo Huentala
- Sitio Andino
- Impulsa Mendoza
- Medias Elemento
- Sandra Marzzan
Quienes deseen participar pueden reservar su entrada en Eventbrite; y quienes gusten ir al almuerzo exclusivo posterior al foro, comunicarse con la Fundación para adquirir su entrada ya que es con cupos limitados a través de @fundacionmqi