Con Cuenta DNI podes acceder hoy martes 17 de marzo a los siguientes beneficios

Las promociones de la billetera virtual Cuenta DNI son una herramienta clave para aliviar el bolsillo de miles de personas, por eso el Banco Provincia brinda todos los días de la semana distintos descuentos en diferentes comercios.

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Con Cuenta DNI del Banco Provincia podés acceder este martes a los siguientes beneficios

Con la billetera virtual Cuenta DNI del Banco Provincia podés acceder a distintos beneficios este martes 17 de marzo. Ahorro del 20% en supermercados, 40% en ferias y mercados bonaerenses, 10% en librerías, entre otras rebajas.