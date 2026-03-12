Con Cuenta DNI podes acceder hoy jueves 12 de marzo a los siguientes descuentos

La billetera virtual Cuenta DNI del Banco Provincia brinda varios beneficios para ser utilizados este jueves 12 de marzo 2026. Los descuentos se destacan con una combinación de ofertas que alcanzan a distintos rubros como por ejemplo supermercados, librerías, ferias y mercados.
- Expoagro del 10 al 13 de marzo: 25% de descuento en puestos adheridos con tope de reintegro en $10.000 por transacción y por persona.
- Comercios de barrio (incorpora carnicerías, granjas y pescaderías): 20% de ahorro con tope semanal de $5.000.
- Especial localidades: 15% y 10% con comercios adheridos con tope de reintegro por comercio, por semana y por persona en $5.000 y $7.000
- Farmacias y perfumerías: 10% de descuento en comercios adheridos. Sin tope de reintegro
- Changomás: 20% de ahorro sin tope de descuento y con devolución en el acto.
- Ferias y mercados bonaerenses: 40% con tope de reintegro unificado en $6.000 por semana y por persona.
Cuenta DNI no es solo una billetera digital, es una política pública que busca democratizar el acceso a servicios financieros. A la posibilidad de pagar impuestos y servicios, realizar compras con descuentos y gestionar créditos, ahora incorporó un instrumento de inversión simple y seguro.