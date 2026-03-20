Con 12 años inventó una mochila solar para personas sin hogar y fue reconocida como niña del año

La mochila no es un accesorio común. Incorpora paneles solares que cargan una batería durante el día, la cual luego alimenta una manta térmica integrada, proporcionando calor durante las frías noches sin techo. El invento de Rebecca no solo combina ciencia y creatividad, sino que también refleja una empatía profunda, una habilidad rara de encontrar incluso en adultos experimentados en la industria tecnológica.

Mochila solar

La niña del año

La importancia de su proyecto trasciende su edad y la originalidad de la idea. Rebecca fue reconocida por Time Magazine, incluida en la lista inaugural de “Girls of the Year”, un reconocimiento internacional a jóvenes que marcan la diferencia en sus comunidades.

Además, su invento fue premiado en el Primary Engineer MacRobert Medal Competition, uno de los concursos de ingeniería más prestigiosos del Reino Unido, que cada año recibe decenas de miles de propuestas de jóvenes ingenieros en formación. Gracias a esta visibilidad, empresas de ingeniería como Thales colaboraron en prototipos funcionales de su mochila, y ya se han producido y distribuido varias unidades a refugios de personas sin hogar en Glasgow, con la meta de expandir su alcance.