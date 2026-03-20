En un mundo donde la tecnología a menudo parece avanzar más rápido que la compasión, a veces surgen historias que nos recuerdan que la innovación no siempre se mide en dispositivos futuristas. Hay inventos que nacen de la sensibilidad.
Una de esas historias llega desde Glasgow, Escocia, donde la creatividad de una niña de 12 años logró transformar un problema social en una solución tangible y humana. La vida de las personas sin hogar, muchas veces olvidadas por la sociedad, encontró un pequeño refugio gracias a la tecnología pensada con corazón.
Con 12 años inventó una mochila solar para personas sin hogar y fue reconocida como niña del año
Se trata de Rebecca Young, una estudiante escocesa que, con apenas 12 años, ideó una mochila solar diseñada específicamente para quienes pasan la noche en la calle. La idea del invento surgió de su capacidad de ver más allá de la rutina diaria y de preguntarse cómo la tecnología podía servir a quienes más lo necesitan.
La mochila no es un accesorio común. Incorpora paneles solares que cargan una batería durante el día, la cual luego alimenta una manta térmica integrada, proporcionando calor durante las frías noches sin techo. El invento de Rebecca no solo combina ciencia y creatividad, sino que también refleja una empatía profunda, una habilidad rara de encontrar incluso en adultos experimentados en la industria tecnológica.
La niña del año
La importancia de su proyecto trasciende su edad y la originalidad de la idea. Rebecca fue reconocida por Time Magazine, incluida en la lista inaugural de “Girls of the Year”, un reconocimiento internacional a jóvenes que marcan la diferencia en sus comunidades.
Además, su invento fue premiado en el Primary Engineer MacRobert Medal Competition, uno de los concursos de ingeniería más prestigiosos del Reino Unido, que cada año recibe decenas de miles de propuestas de jóvenes ingenieros en formación. Gracias a esta visibilidad, empresas de ingeniería como Thales colaboraron en prototipos funcionales de su mochila, y ya se han producido y distribuido varias unidades a refugios de personas sin hogar en Glasgow, con la meta de expandir su alcance.