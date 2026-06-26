Cómo usar la sal para aliviar la congestión nasal y respirar libremente en pocos minutos

Con la llegada del frío y los clásicos cambios de estación, el resfrío se convierte en el enemigo número uno de los mendocinos. No hay nada más molesto que esa sensación de nariz tapada que no te deja dormir ni disfrutar del día. Si bien las farmacias están repletas de medicamentos y sprays, existe un aliado infalible, súper económico y que seguro tenés en tu cocina: la sal.
Aunque parezca algo simple, la ciencia respalda este truco desde hace años. Dentro del mundo de los remedios caseros, el lavado con agua salada es considerado el verdadero remedio casero para terminar con la mucosidad y desinflamar las vías respiratorias en poco tiempo.
El truco científico detrás de la sal: ¿Por qué funciona tan bien?
Cuando un resfrío o una alergia atacan, las paredes internas de la nariz se llenan de líquido y se inflaman, bloqueando por completo el paso del aire. Ahí es donde entra en juego la magia de la sal.
A través de un proceso físico llamado ósmosis, la solución con sal actúa como un imán natural que absorbe el exceso de líquido acumulado en los tejidos de la nariz. Así, la inflamación baja de inmediato, el moco espeso se disuelve y las vías respiratorias se despejan para que puedas volver a respirar libremente en cuestión de minutos.
Cómo preparar este remedio casero en casa
Para aprovechar este potente truco de salud no necesitás gastar una fortuna. Podés armar tu propio lavado nasal casero siguiendo estas proporciones exactas:
-
1 taza de agua: es clave que sea agua destilada, embotellada o previamente hervida (dejala entibiar). Nunca uses agua directa de la canilla.
1/2 cucharadita de sal: preferentemente sal de mesa común o marina, sin agregados.
1/4 de cucharadita de bicarbonato de sodio: este es el gran secreto para que la mezcla no te arda ni te moleste al usarla.
Mezclá todo muy bien en la taza. Con la ayuda de una jeringa limpia (sin aguja) o una botellita de lavado nasal, inclinate sobre el lavamanos, poné la cabeza de lado e introducí el líquido suavemente por la fosa nasal que quedó arriba mientras respirás por la boca. Vas a ver cómo el agua limpia todo y sale por el otro lado. Repetí todo el proceso del lado contrario.
Una advertencia de oro para cuidar tu salud
Los remedios caseros con sal son espectaculares y muy seguros, pero los médicos siempre dejan una advertencia importante: jamás uses agua de la canilla sin hervir. La mucosa de la nariz es muy sensible y el agua común puede tener bacterias que empeoren el cuadro.
Si ponés en práctica este truco la próxima vez que te agarre un resfrío, vas a notar el alivio al instante y de la manera más natural posible.