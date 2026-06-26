Cómo usar la sal para aliviar la congestión nasal y respirar libremente en pocos minutos

A través de un proceso físico llamado ósmosis, la solución con sal actúa como un imán natural que absorbe el exceso de líquido acumulado en los tejidos de la nariz. Así, la inflamación baja de inmediato, el moco espeso se disuelve y las vías respiratorias se despejan para que puedas volver a respirar libremente en cuestión de minutos.

Cómo preparar este remedio casero en casa

Para aprovechar este potente truco de salud no necesitás gastar una fortuna. Podés armar tu propio lavado nasal casero siguiendo estas proporciones exactas:

1 taza de agua: es clave que sea agua destilada, embotellada o previamente hervida (dejala entibiar). Nunca uses agua directa de la canilla.

1/2 cucharadita de sal: preferentemente sal de mesa común o marina, sin agregados.

1/4 de cucharadita de bicarbonato de sodio: este es el gran secreto para que la mezcla no te arda ni te moleste al usarla.

Los médicos dejan una adverencia importante al usar este remedio casero.

Mezclá todo muy bien en la taza. Con la ayuda de una jeringa limpia (sin aguja) o una botellita de lavado nasal, inclinate sobre el lavamanos, poné la cabeza de lado e introducí el líquido suavemente por la fosa nasal que quedó arriba mientras respirás por la boca. Vas a ver cómo el agua limpia todo y sale por el otro lado. Repetí todo el proceso del lado contrario.

Una advertencia de oro para cuidar tu salud

Los remedios caseros con sal son espectaculares y muy seguros, pero los médicos siempre dejan una advertencia importante: jamás uses agua de la canilla sin hervir. La mucosa de la nariz es muy sensible y el agua común puede tener bacterias que empeoren el cuadro.

Si ponés en práctica este truco la próxima vez que te agarre un resfrío, vas a notar el alivio al instante y de la manera más natural posible.