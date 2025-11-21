Cómo usar la albahaca para ahuyentar a las cucarachas de la cocina: repelente casero efectivo

Las cucarachas, por ejemplo, detestan la albahaca por el fuerte olor de sus aceites esenciales, como el estragol, que les resulta intolerable y las hace evitar el área. ¿Cómo utilizarla?

cocina, cucarachas La cocina es uno de los lugares preferidos de las cucarachas.

Cómo usar la albahaca para ahuyentar las cucarachas de la cocina

Si quieres usar la albahaca para evitar la presencia de las cucarachas en tu cocina, puedes recurrir a algunos de los métodos que se muestran a continuación: