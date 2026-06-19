Cómo se puede limpiar el polvo y las migas que se quedan atrapados en el teclado de la computadora

Limpiar aparatos electrónicos requiere de conocimientos y cuidados. No se puede usar cualquier producto para desinfectar las partes de la computadora, el celular, el televisor o las pantallas de un auto.
Se puede buscar un truco casero para realizar este tipo de limpiezas, chequeados y seguros para no dañarlos. Existen algunos productos que nunca se tienen que usar en aparatos de este tipo, como el alcohol etílico, amoniaco, lavandina o acetona.
Por qué es importante limpiar el teclado de la computadora
El teclado de la computadora es uno de los objetos que más mugre junta. No solo por el constante contacto con las manos o la grasa de los alimentos, también porque el polvo se queda entre las teclas o las migas de las cosas que comemos.
Cuando un teclado tiene mucha mugre, hay que buscar un truco casero y limpiar con urgencia para evitar que las teclas se traben al escribir o que el polvo dañe el funcionamiento, ni hablar si el aparato tiene pegotes en el interior o sustancias líquidas que se volcaron.
Al ser un objeto de uso diario y a veces compartido, acumula gérmenes, bacterias, grasa de las manos, restos de comida y partículas que pueden dañar el funcionamiento interno. Dato importante antes de limpiar: no saques las teclas con una pinza para hacerlo, se pueden romper.
Paso a paso: cómo limpiar el teclado cuando se llena de polvo y migas
Lo ideal es no comer encima del teclado y cubrirlo cuando no lo usas para que no se llene de polvo. Sin embargo, a veces usamos computadora en el espacio de trabajo o no tenemos nada para cuidarla; en estos casos se puede realizar un procedimiento o truco casero de limpieza.
Para realizar este truco casero, vas a seguir 3 pasos sencillos y seguros. Antes de realizar el procedimiento, lo principal es desconectar el teclado de la computadora. Es un truco casero que se realiza prácticamente en seco para no dañar los circuitos con agua.
- Primero, además de desconectar el teclado, hay que llevarlo a un espacio para realizar la limpieza. Se puede colocar sobre una bolsa cerrada o un papel para que la mugre caiga en ella. Sacude bien el teclado boca abajo, realizando pequeños golpes para que caiga la mugre.
- Luego, hay que limpiar la mugre más superficial y el polvo. Para limpiar las teclas por fuera, se puede usar un paño de microfibra suave, que no pierda pelusa, con un líquido limpia vidrios y cristales. No empapes el paño, solo tiene que estar apenas húmedo y, para limpiar las zonas más pequeñas, te puedes ayudar con un isopo.
- Con un cepillo de dientes frota las teclas para sacar la grasa o el polvo. Utiliza un pedazo de cinta doble cara, pegada en un cartón fino, y pásala por entre medio de las teclas.