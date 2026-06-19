Cómo se puede limpiar el polvo y las migas que se quedan atrapados en el teclado de la computadora

Cuando un teclado tiene mucha mugre, hay que buscar un truco casero y limpiar con urgencia para evitar que las teclas se traben al escribir o que el polvo dañe el funcionamiento, ni hablar si el aparato tiene pegotes en el interior o sustancias líquidas que se volcaron.

teclado sucio El polvo y las migas pueden dañar el funcionamiento y trabar las teclas.

Al ser un objeto de uso diario y a veces compartido, acumula gérmenes, bacterias, grasa de las manos, restos de comida y partículas que pueden dañar el funcionamiento interno. Dato importante antes de limpiar: no saques las teclas con una pinza para hacerlo, se pueden romper.

Paso a paso: cómo limpiar el teclado cuando se llena de polvo y migas

Lo ideal es no comer encima del teclado y cubrirlo cuando no lo usas para que no se llene de polvo. Sin embargo, a veces usamos computadora en el espacio de trabajo o no tenemos nada para cuidarla; en estos casos se puede realizar un procedimiento o truco casero de limpieza.

Para realizar este truco casero, vas a seguir 3 pasos sencillos y seguros. Antes de realizar el procedimiento, lo principal es desconectar el teclado de la computadora. Es un truco casero que se realiza prácticamente en seco para no dañar los circuitos con agua.

teclado con mugre Utiliza siempre paños para limpiar que no suelten pelusas.