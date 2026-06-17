Velas infinitas y gratis: el truco definitivo usando una mandarina y aceite de cocina

Cuando consumimos una fruta, habitualmente desechamos la piel sin saber que esconde un potencial decorativo fascinante. Para llevar a cabo este proceso, solo necesitás una mandarina, un cuchillo, una cuchara y un poco de aceite vegetal de cocina.

La magia ocurre gracias al filamento blanco central (el albedo) que une los gajos con la cáscara. Si lográs retirar la pulpa con cuidado manteniendo esta fibra intacta, habrás obtenido una mecha biológica perfecta. Al impregnarse de aceite, dicho filamento genera una combustión lenta, segura y sumamente duradera, transformándose en una gran y efectiva vela casera.

velas, mandarina

A diferencia de los productos industriales fabricados con parafina (un derivado del petróleo), este método libera aceites esenciales naturales presentes en la propia corteza frutal, brindando una experiencia genuina de aromaterapia.

Mientras la cáscara conserve su frescura y humedad natural, podés rellenar el fondo con aceite vegetal cuantas veces consideres necesario. La combustión consume el aceite de forma milimétrica, proporcionando horas continuas de un delicioso aroma.

Paso a paso: cómo armar tu vela casera e infinita