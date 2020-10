Además de los jardines maternales han sido uno de los sectores más golpeados económicamente por los efectos de la pandemia, los niños pequeños necesitan que se produzca el regreso a estos espacios recreativos, por los efectos del estrés que el aislamiento y la falta de contacto con otros niños de su edad les está provocando.

Diario Uno dialogó con referentes de jardines maternales, para consultarles acerca de cómo será el regreso a las actividades.

Un acercamiento necesario

Ana Alé, directora del espacio artístico Antisopa -en donde funciona también un jardín maternal- la apertura del espacio para que los chicos se relacionen entre ellos, es importantísimo y el regreso será un gran paso para revincularse.

antisopa 6.jpg

Más allá de lo difícil que ha sido la situación económica de los jardines, lo más complejo ha sido sostener los vínculos de niños y niñas, contenerlos y contener a las familias

Para lograrlo y ante la imposibilidad del regreso a la presencialidad, la directora mencionó que han buscado distintas estrategias, actividades y propuestas artísticas virtuales, asambleas con las familias para hablar y poner en común los sentimientos, pero nada de eso reemplaza a la presencialidad.

Un año en la vida de los niños en esta etapa de su desarrollo es fundante para todo lo que viene después y el tema de los vínculos es irreemplazable

Para Cynthia Impagliazzo, psicóloga y asesora pedagógica del jardín Encantados, también es fundamental que los niños y niñas puedan revincularse.

Yo veo que ha crecido la angustia entre los niños pequeños con la pandemia, situación que luego va a ceder y va a mejorar una vez que se supere esta etapa, pero los niños han sido de los sectores más afectados por el aislamiento

Seguir sin ayuda

En Mendoza, desde que comenzó la cuarentena y la imposibilidad de trabajar se convirtió en la realidad de los jardines maternales, cerraron más de 80 de estas instituciones. Incluso, algunas emblemáticas como el Duende Flo, o Pepe Molino, que llevaban casi 30 años en actividad.

antisopa 5.jpg

La referente de Anstisopa destacó que "hemos seguido a fuerza de mucho trabajo, y sin ningún tipo de ayuda ni sostén público. Ha sido realmente difícil, pero seguimos por el amor de los chicos y de las familias".

en este sentido, Roxana Carro, del jardín Pininos y representante de la asociación de Jardines Maternales, destacó que en Guaymallén, en donde ella tiene su jardín, son 32 las instituciones de nivel inicial privadas que han seguido en pie, en todo el departamento. Para muchos jardines maternales ya no habrá posibilidad de regreso, porque no resistieron la presión de los gastos fijos frente a la imposibilidad de trabajar.

En cuanto a la apertura, Verónica Díaz, miembro de la asociación y directora del jardín Rey Dragón, se mostró cautelosa con respecto a la posibilidad del regreso.

No podemos decir que vamos a poder abrir, al menos hasta que no haya un papel firmado, o un anuncio oficial. Además, si volvemos no funcionaremos como jardines maternales, sino como una especie de clubes recreativos

Jardines adaptados

En cuanto a las exigencias que se pedirían para abrir los jardines maternales, la directora de Antisopa manifestó que no tendrán mayores inconvenientes porque su propuesta educativa se pone el marcha con pocos niños por grupo. Además, los espacios son amplios y en ésta época del año se trabaja mucho con actividades al aire libre.

antisopa 3.jpg

En cuanto a esta temática, Impagliazzo manifestó que si se podrán adaptar, el tema es que con una matrícula mucho menor a la que tenían antes de la pandemia y no sabe si será viable económicamente.

Si abrir el jardín significa que les quitarán el ATP a los docentes, la situación económica se volverá inviable

Hay que recordar que el regreso de los jardines maternales será con hasta 6 niños por sala y en un periodo no superior a tres horas. La finalidad es más bien recreativa, para que los niños y niñas tengan un lugar de esparcimiento y no tanto como solución de cuidado para adultos que trabajan.

La asociación de Jardines Maternales presentó, además, un protocolo de apertura hace algunos meses que incluía los siguientes puntos: