Inicio Sociedad Discapacidad
Discapacidad

Cómo renovar el Certificado Único de Discapacidad, según el ANDIS

Gracias a la Resolución 2520/2024, se prorrogó por un año la renovación del CUD para quienes tienen su vencimiento CUD vencidos entre el 1° de enero y el 31 de diciembre de 2025

Paula Alonso
Por Paula Alonso [email protected]
Este es el paso a paso para renovar o solicitar el CUD

Este es el paso a paso para renovar o solicitar el CUD

El Certificado Único de Discapacidad, también conocido simplemente como CUD, es uno de los documentos que le permite a las personas con discapacidad poder acceder a ciertos beneficios de salud, transporte, educación, etc.

Es importante destacar que, para poder tramitar el CUD, no es necesario ser beneficiario de una pensión no contributiva (PNC), por lo que se puede tener el certificado sin recibir prestaciones de ANSES.

Tras todos los cambios que se han producido con la Ley de Emergencia en Discapacidad, a continuación te diremos cómo renovar el CUD, según el ANDIS (Agencia Nacional de Discapacidad).

¿Cómo renovar el Certificado Único de Discapacidad?

Desde ANDIS aseguran que los pasos para poder renovar o incluso solicitar el CUD por primera vez son los mismos de siempre, los cuales enumeraremos a continuación.

personas con discapacidad (17).jpeg
Paso a paso para renovar el CUD.

Paso a paso para renovar el CUD.

El primer paos es ingresar a la página oficial del CUD en Mi Argentina. Allí hay que completar un formulario con datos personales. A continuación, conocerás qué documentación se debe presentar para avanzar con el trámite:

  • Documento Nacional de Identidad (DNI) en original y fotocopia.
  • Formulario completo, descargado desde el sitio oficial de Andis.
  • Certificados médicos e informes respaldatorios, con una antigüedad máxima de un año. Se aceptan estudios como radiografías, tomografías y otros exámenes complementarios que avalen la condición de salud.

Es importante destacar que, una vez reunida toda la documentación mencionada previamente, el solicitante debe presentar en una Junta Evaluadora, la cual analizará el caso en específico. Esta instancia es clave, ya que será la encargada de evaluar la situación y determinar la emisión del Certificado Único por Discapacidad.

personas con discapacidad (2).jpeg
Dirección de atención a la persona con discapacidad.

Dirección de atención a la persona con discapacidad.

La Junta Evaluadora le asignará a la persona un turno, al cual se debe asistir con obligatoriedad para poder continuar con el trámite. En caso de aprobación, el CUD se podrá visualizar en la app Mi Argentina o solicitar en formato papel.

Temas relacionados:

Te puede interesar