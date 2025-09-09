Cómo renovar el Certificado Único de Discapacidad, según el ANDIS

¿Cómo renovar el Certificado Único de Discapacidad?

Desde ANDIS aseguran que los pasos para poder renovar o incluso solicitar el CUD por primera vez son los mismos de siempre, los cuales enumeraremos a continuación.

personas con discapacidad (17).jpeg Paso a paso para renovar el CUD. Foto: Diario UNO / Martín Pravata

El primer paos es ingresar a la página oficial del CUD en Mi Argentina. Allí hay que completar un formulario con datos personales. A continuación, conocerás qué documentación se debe presentar para avanzar con el trámite:

Documento Nacional de Identidad (DNI) en original y fotocopia.

Formulario completo, descargado desde el sitio oficial de Andis.

Certificados médicos e informes respaldatorios, con una antigüedad máxima de un año. Se aceptan estudios como radiografías, tomografías y otros exámenes complementarios que avalen la condición de salud.

Es importante destacar que, una vez reunida toda la documentación mencionada previamente, el solicitante debe presentar en una Junta Evaluadora, la cual analizará el caso en específico. Esta instancia es clave, ya que será la encargada de evaluar la situación y determinar la emisión del Certificado Único por Discapacidad.

personas con discapacidad (2).jpeg Dirección de atención a la persona con discapacidad. Foto: Diario UNO / Martín Pravata

La Junta Evaluadora le asignará a la persona un turno, al cual se debe asistir con obligatoriedad para poder continuar con el trámite. En caso de aprobación, el CUD se podrá visualizar en la app Mi Argentina o solicitar en formato papel.