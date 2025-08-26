Estamos seguros de que alguna vez has tenido que sufrir porque no limpiaste una fuente de horno o asadera, y la misma terminó con una costra de grasa quemada y pegada.
A continuación te enseñaremos a limpiar una fuente de horno usando solamente dos ingredientes que seguro tienes en tu cocina. A continuación el paso a paso de este truco de limpieza súper efectivo y rápido de realizar.
Ingredientes
Paso a paso de la preparación
El paso a paso es muy sencillo, solo tienes que colocar sobre la fuente de horno una buena capa de jugo de limón (aproximadamente 2 limones) y espolvorear con bicarbonato de sodio. Deja que ambos ingredientes reposen durante unos 15 minutos.
A continuación, usando un cuchillo con punta curva, comienza a despegar las costras de grasa quemada que están pegadas en la fuente. El siguiente paso será limpiar la fuente o asadera con detergente y una esponja de virulana. Si la grasa todavía sigue pegada, se aconseja repetir los pasos nuevamente.
Otro método que no falla nunca la momento de quitar la grasa pegada en las fuentes de hornos y asaderas es mezclar bicarbonato con agua hasta formar una pasta espesa. Aplica esta pasta sobre las manchas de grasa y deja actuar durante 30 minutos.
A continuación, tendrás que frotar la fuente de horno con una esponja no abrasiva. Para finalizar y desinfectar la fuente, tendrás que rociar con vinagre blanco y agua en partes iguales.
Otra forma de quitar la grasa pegada de las fuentes y asaderas del horno es usando jabón blanco para lavar la ropa. Toma el jabón y frótalo por la zona a tratar. Luego con la ayuda de una esponja de acero finita refriega hasta que la suciedad salga por completo.