Cómo reconocer a la araña violinista usando la cámara del celular: método simple y efectivo

La araña violinista es uno de los ejemplares más temidos y, lamentablemente, también es uno de los más presentes en los hogares de los mendocinos. Para reconocerla, las personas deben basarse en una serie de características que distinguen a la también conocida como "de rincón".
Sin embargo, lo cierto es que una de las formas de reconocerla también es a través de la cámara de tu celular, en algo que se realiza de manera sencilla.
Cómo reconocer a la araña violinista usando la cámara del celular
Para reconocer a la araña violinista o a cualquier otro ejemplar con la cámara de tu celular, todo lo que tienes que hacer es tener una aplicación descargada: Google Lens.
Google Lens es una tecnología de búsqueda visual de Google que usa la cámara de tu teléfono o imágenes para identificar objetos, texto, lugares y más, permitiéndote buscar lo que ves en lugar de escribir.
De esta manera, si encuentras una araña en tu casa y quieres saber a qué especie pertenece, deberás acudir al uso de esta aplicación. En concreto, el paso a paso es el que se muestra a continuación:
- Abre Google Lens:
- Puedes hacerlo desde la aplicación de Google, Google Chrome (el ícono de la cámara en la barra de búsqueda), o la aplicación Google Fotos.
- Enfoca la araña:
- Apunta la cámara hacia la araña. Intenta que esté bien enfocada y que ocupe gran parte de la pantalla para mejores resultados.
- Si ya tienes una foto, selecciona la opción para subir una imagen desde tu galería.
- Toma la foto o inicia la búsqueda:
- Presiona el botón del obturador para tomar una foto.
- Analiza los resultados:
- Lens escaneará la imagen y te mostrará resultados, a menudo con fotos similares y el nombre de la especie.
- Desliza hacia arriba la barra inferior para ver más detalles, como información sobre la especie, características y curiosidades.
Qué hacer ante la presencia de una araña violinista
Ante una araña violinista, lo mejor es no alarmarse, atraparla con un vaso y papel para llevarla fuera si es posible, y si hay mordedura, lavar la herida con agua y jabón, aplicar hielo, y acudir inmediatamente al médico.
Para prevenirla en casa, puedes recurrir a la limpieza, al orden y a los distintos repelentes naturales que pueden utilizarse.