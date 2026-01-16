Cómo reconocer a la araña violinista usando la cámara del celular: método simple y efectivo

Google Lens es una tecnología de búsqueda visual de Google que usa la cámara de tu teléfono o imágenes para identificar objetos, texto, lugares y más, permitiéndote buscar lo que ves en lugar de escribir.

Google lens.jpg Google ha anunciado esta nueva función que permitirá solucionar la lectura e interpretación de las recetas médicas

De esta manera, si encuentras una araña en tu casa y quieres saber a qué especie pertenece, deberás acudir al uso de esta aplicación. En concreto, el paso a paso es el que se muestra a continuación:

Abre Google Lens: Puedes hacerlo desde la aplicación de Google, Google Chrome (el ícono de la cámara en la barra de búsqueda), o la aplicación Google Fotos.

Enfoca la araña: Apunta la cámara hacia la araña. Intenta que esté bien enfocada y que ocupe gran parte de la pantalla para mejores resultados. Si ya tienes una foto, selecciona la opción para subir una imagen desde tu galería.

Toma la foto o inicia la búsqueda: Presiona el botón del obturador para tomar una foto.

Analiza los resultados: Lens escaneará la imagen y te mostrará resultados, a menudo con fotos similares y el nombre de la especie. Desliza hacia arriba la barra inferior para ver más detalles, como información sobre la especie, características y curiosidades.



Qué hacer ante la presencia de una araña violinista

Ante una araña violinista, lo mejor es no alarmarse, atraparla con un vaso y papel para llevarla fuera si es posible, y si hay mordedura, lavar la herida con agua y jabón, aplicar hielo, y acudir inmediatamente al médico.

Para prevenirla en casa, puedes recurrir a la limpieza, al orden y a los distintos repelentes naturales que pueden utilizarse.