Cómo preparar un ambientador casero para que el baño tenga rico perfume

Mantener el baño libre de olores desagradables puede lograrse sin productos químicos ni fragancias artificiales. Por suerte, es posible crear un perfume casero para mantener este ambiente fresco para los integrantes de la familia y los invitados que visitan el hogar.
Tener un aromatizante en casa es importante para mantener todas las habitaciones con un perfume agradable, sobre todo el cuarto de baño, que es propenso a juntar malos olores. La falta de una buena ventilación y la suciedad acumulada en los desagües del lavabo puede hacer que los olores se queden atrapados en el baño.
En este contexto, una alternativa sencilla y económica consiste en elaborar un aromatizante casero usando ingredientes que pueden encontrarse facilmente en casa. A continuación, te dejamos los ingredientes y el paso a paso.
Perfume casero para el baño
- Tres láminas de gelatina neutra (aproximadamente 20 gramos) o gelatina en polvo.
- 100 ml de gel para inodoros (o un gel líquido de tu preferencia).
- Aceite esencial (el que tengas en casa).
La preparación es sencilla, tienes que hidratar las láminas de gelatina en agua fría. Calienta el gel para inodoros y disuelve la gelatina hidratada en él, removiendo bien. Agrega unas gotas de aceite esencial y mezcla. Vierte la preparación en un recipiente pequeño para colocarlo en el baño. Deja que se endurezca y perfumará cualquier ambiente donde lo ubiques.
Mantener el baño limpio y sin malos olores
A continuación, te dejamos una lista con otros detalles que ayudan a mantener la limpieza del baño.
- Limpiar el inodoro: es importante limpiar el inodoro y lo puedes hacer utilizando productos naturales. Para eso tienes que mezclar una taza de bicarbonato de sodio y media taza de vinagre, amplicar la preparación, dejar actuar y luego enjuagar.
- Limpiar los desagües: puedes mezclar bicarbonato de sodio con vinagre y verter la mezcla en el desagüe, dejando actuar durante la noche antes de enjuagar con agua caliente.
- Mantener los sifones con agua: otra acción que puede influir en la limpieza del baño es usar los lavabos, duchas y bidé regularmente o verter un poco de agua en los desagües si no se van a usar por un tiempo.
- Mejorar la ventilación: lo que puedes hacer es instalar un deshumidificador si el ambiente es muy húmedo. Si el cuarto de baño no tiene ventilación, mantén la puerta abierta.