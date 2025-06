Cómo pegar abrojos a mano con un truco de costura increíble: el accesorio infaltable en tu ropa

Hoy te voy a compartir mi truco de costura en casa para pegar abrojos de velcro en las telas, utilizando pocos materiales, sin máquina de coser y en unos cuantos minutos. Además, te dejo una lista de las telas y proyectos en los que puedes utilizarlos.

Un truco y algo más: en qué prendas de ropa puedo coser abrojo

Uniformes escolares para niños.

Calzado.

Cartelas, mochilas y bolsos.

Usos en el hogar: fijar cortinas y alfombras.

abrojo de velcro.jpg

Un truco muy necesario: cómo pegar abrojos en la ropa usando un par de materiales

El abrojo es una solución práctica y sencilla que permite unir telas sin necesidad de coser un cierre. Gracias a un truco puedes colocar tus abrojos en casa sin gastar ni un centavo, pero antes, te cuento de dónde viene este material tan funcional y versátil.

El abrojo de velcro proviene de la naturaleza. Y no, no me refiero a literalmente de la naturaleza. Este material de costura está inspirado en las semillas de una planta que se pegaban al pelaje de los perros. George de Mestral realizó esta observación en 1955 y dio vida al abrojo que hoy conocemos.

Para pegar un abrojo de velcro solo necesitas de un truco de costura en casa muy sencillo. La clave está en colocar el abrojo prolijo, derecho y muy firme para que no se despegue al tirar de él.

abrojo en la ropa.jpg

Coloca siempre la mitad de plástico más dura en la parte de la prenda o ropa que queda firme. Por ejemplo, si se trata de una capucha de campera, la parte de plástico debería ir en la campera y la parte más esponjosa en la capucha.

Utiliza hilo y aguja del mismo color para colocar el protagonista de este truco. Cose primero todos los bordes realizando una puntada firme y corta. Luego cruza con el hilo en diagonal formando una cruz en el centro. Este paso es central para que quede bien firme en la ropa.

Así de simple, con un truco de costura en casa, pocos materiales y sin necesidad de una máquina de coser, puedes crear tus prendas de ropa y accesorios sin gastar de más.