Cómo limpiar una ducha obstruída con una mezcla hecha en casa

Si últimamente no sale mucha agua de tu ducha, o si simplemente la misma sale sucia, esto se debe a que la flor está tapada y llena de sarro. Por suerte existen muchos trucos de limpieza para destaparla y dejarla impecable.
A continuación te enseñaremos un truco de limpieza rápido y efectivo para poder limpiar la flor de la ducha y poder bañarte mejor.
¿Cómo limpiar una ducha que está llena de sarro y tapada?
El primer paso es tomar un paño de microfibra y retirar el polvo y la tierra que está acumulada en la superficie de la flor. A continuación, desenrosca la flor y coloca la misma en un bol o recipiente profundo.
El próximo paso será cubrir la flor con vinagre de alcohol, la idea es que quede completamente sumergida en el líquido. Si lo deseas, puedes diluir un poco el vinagre con agua, pero lo mejor es usarlo puro.
Deja la flor sumergida en el vinagre blanco entre unos 20 a 30 minutos. A continuación, toma un paño de microfibra y con mucha paciencia comienza a limpiar la flor. La idea es retirar el resto de sarro y suciedad que haya quedado pegado. Si quieres realizar una limpieza más profunda, puedes ayudarte con un cepillo de dientes viejo. También puedes usar los cepillos interdentales, los cuales te ayudarán a destapar los orificios por donde sale el agua.
Enjuaga la flor con abundante agua caliente y deja secar por completo. Enroscá nuevamente la flor en la ducha y listo. En caso de que no puedas desenroscar la flor, puedes colocar el vinagre en una bolsa tipo ziploc y sujetarla en el caño con un poco de cinta adhesiva.