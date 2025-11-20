Cómo limpiar una ducha obstruída con una mezcla hecha en casa

Limpiar ducha El vinagre de alcohol es uno de los mejores ingredientes para limpiar la flor de la ducha.

El próximo paso será cubrir la flor con vinagre de alcohol, la idea es que quede completamente sumergida en el líquido. Si lo deseas, puedes diluir un poco el vinagre con agua, pero lo mejor es usarlo puro.

Deja la flor sumergida en el vinagre blanco entre unos 20 a 30 minutos. A continuación, toma un paño de microfibra y con mucha paciencia comienza a limpiar la flor. La idea es retirar el resto de sarro y suciedad que haya quedado pegado. Si quieres realizar una limpieza más profunda, puedes ayudarte con un cepillo de dientes viejo. También puedes usar los cepillos interdentales, los cuales te ayudarán a destapar los orificios por donde sale el agua.

Embed - Ducha descuidada = menor presión, agua que sale para cualquier lado y baño que parece más sucio Cada 3 o 6 meses (según lo dura que sea el agua) toca hacer limpieza profunda! Podés usar vinagre de alcohol puro o diluirlo, según el caso. Y si es mucha la cal podés pasar a vinagre de limpieza que tiene el doble de acidez Me resularon excelentes los cepillos para ortodoncia que se venden en todos los super y farmacias Encastran perfecto, no dañan y sus pelitos remueven todo Ahora contame vos! Alguna vez limpiaste la flor de ducha? Si te gustó y te sirvió tené esta info al alcance, ponela en práctica y contame! #casa #limpieza #limpiezaprofunda #hacks #griferia @decasa.style Ducha descuidada = menor presión, agua que sale para cualquier lado y baño que parece más sucio Cada 3 o 6 meses (según lo dura que sea el agua) toca hacer limpieza profunda! Podés usar vinagre de alcohol puro o diluirlo, según el caso. Y si es mucha la cal podés pasar a vinagre de limpieza que tiene el doble de acidez Me resularon excelentes los cepillos para ortodoncia que se venden en todos los super y farmacias Encastran perfecto, no dañan y sus pelitos remueven todo Ahora contame vos! Alguna vez limpiaste la flor de ducha? Si te gustó y te sirvió tené esta info al alcance, ponela en práctica y contame! #casa #limpieza #limpiezaprofunda #hacks #griferia sonido original - Gastón Williams

Enjuaga la flor con abundante agua caliente y deja secar por completo. Enroscá nuevamente la flor en la ducha y listo. En caso de que no puedas desenroscar la flor, puedes colocar el vinagre en una bolsa tipo ziploc y sujetarla en el caño con un poco de cinta adhesiva.