Cómo limpiar los rieles de las ventanas y dejarlos como nuevos con este truco casero

truco casero limpieza riel.jpg Deja impecable los rieles de las ventanas y de las puertas con este truco casero de limpieza super sencillo.

Truco casero: cómo limpiar los rieles de las ventanas y dejarlos como nuevos con esta técnica

Generalmente la limpieza de los rieles de las ventanas y puertas son una de las tareas más olvidadas y complejas de realizar, ya que al tratarse de un lugar estrecho a veces no se logra limpiar en profundidad. Sin embargo, esta técnica se destaca entre los trucos que te ayudarán a dejarlos super limpios.

Para eso necesitarás una esponja que deberás poner sobre los rieles, marcar con el fibrón las ranuras del riel y después con un cúter cortar hasta la mitad sobre las marcas. Luego humedece la esponja en el agua jabonosa, encájala en los rieles de la ventana y deslízala de un extremo al otro.

De esa manera verás que con solo una pasada gran parte de la suciedad de los rieles desaparecerán y quedará adherida a la esponja que deberás enjuagar y volverla a pasar en caso de ser necesario hasta que quede completamente limpio.

En caso de que creas necesario puede usar un cepillo de dientes para llegar a las esquinas, rascar la mugre y retirarla más fácil. Además, es recomendable aspirar el polvo previamente para que la esponja no se dañe tanto y de esa manera quite todo lo que la aspiradora no puedo sacar.

