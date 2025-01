Cómo limpiar las zapatillas blancas y dejarlas inmaculadas

Para que huelan bien y luzcan relucientes, nada mejor que para limpiar el calzado, nada mejor que seguir el consejo útil que brinda Nike Argentina, especialistas en todo lo referido a las zapatillas.

Cómo limpiar las zapatillas blancas y dejarlas luminosas

A criterio de Nike Argentina, esta es la mejor receta para lograr que, al lavar las zapatillas blancas, están queden más relucientes que nunca:

Se necesitan estos implementos para poder limpiar las zapatillas de dejarlas como nuevas:

Balde o recipiente

Bicarbonato de sodio

Detergente

Vinagre blanco (opcional)

Cepillo apto para lavar zapatillas

Cepillo de dientes

Paño limpio y suave

Manos a la obra: cómo limpiar las zapatillas

Con un cepillo seco, eliminar todo tipo de suciedad que pueda estar adherida a la zapatilla. Comenzar con la zona de tela o cuero blanco, para luego seguir cepillando suavemente la zona de los costados, para luego pasa la suela, donde puede haber barro u otra suciedad adherida.

Preparar en un balde o cualquier recipiente, una mezcla de agua tibia con detergente. También se puede preparar una solución con bicarbonato de sodio, en vez de detergente, que resulta muy efectivo. Conservar.

Retirar los cordones de las zapatillas y lavar a mano con un poco de la mezcla, anteriormente preparada y guardada.

y lavar a mano con un poco de la mezcla, anteriormente preparada y guardada. Limpiar la parte de la suela del costado, la propia suela y las plantillas, son la mezcla preparada y un cepillo. Tomarse el tiempo necesario y retirar las impurezas con un cepillado suave.

la parte de la suela del costado, la propia suela y las plantillas, son la mezcla preparada y un cepillo. Tomarse el tiempo necesario y retirar las impurezas con un cepillado suave. Cepillar suavemente la parte superior de las zapatillas blancas con la mezcla. Secar con un paño seco, pero sin refregar, para no dañar la tela.

blancas con la mezcla. Secar con un paño seco, pero sin refregar, para no dañar la tela. Dejar secar a temperatura ambiente, mínimo por unas 8 horas.

Muchos se preguntan por qué no se lavan las zapatillas en el lavarropas y me ahorro tiempo. Nike Argentina no recomienda esa acción, por estos motivos:

Es posible que el lavarropas arruine materiales delicados de las zapatillas .

. El calor que emiten algunos lavarropas con su programa de secado, puede deformarlas.

Las zapatillas pueden romper el tambor del lavarropas.