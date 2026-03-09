Cómo limpiar el sarro del calefón eléctrico: paso a paso para que no se tape y alargar su vida útil

En muchos sitios, la dureza del agua convierte al sarro en el principal enemigo de cualquier electrodoméstico. En el caso de los calefones eléctricos, la acumulación de minerales no solo reduce la presión del agua, sino que puede quemar la resistencia. Es por eso que limpiar el sarro es casi una obligación.
Aquí te explicamos cada cuánto y cómo limpiar el calefón eléctrico para evitar que el equipo se tape definitivamente con sarro.
Limpiar el sarro del calefón eléctrico: cada cuánto tiempo se hace
No existe una regla fija, pero para regiones con agua dura, los expertos recomiendan:
- Mantenimiento preventivo: cada 6 a 12 meses.
- Señales de alerta: si escuchás ruidos extraños (como un "hervido") dentro del tanque, si el agua tarda más en calentar o si notás que el caudal de agua caliente disminuyó notablemente, es hora de actuar.
Sarro en el calefón eléctrico: paso a paso para limpiar el electrodoméstico
- Antes de empezar, la seguridad es lo primero: desconectá el aparato de la red eléctrica.
- Vaciado del tanque: cerrá la llave de paso de agua fría. Abrí las canillas de agua caliente de la casa para liberar presión y drená el calefón desenroscando la entrada o usando la válvula de purga.
- El poder del vinagre: una vez vacío, podés introducir vinagre blanco (de alcohol) por la entrada de agua. Es un ácido natural que disuelve el carbonato de calcio sin dañar los componentes. Para un calefón estándar, unos 2 o 3 litros de vinagre diluidos son suficientes.
- Tiempo de acción: dejá que el vinagre actúe entre 4 y 6 horas. Si el sarro está muy pegado, lo ideal es dejarlo toda la noche.
- Enjuague y purga: volvé a conectar el agua fría para que el flujo arrastre los restos de sarro disueltos. Dejá correr el agua hasta que salga limpia y sin olor a vinagre.
- Revisión del ánodo de magnesio: este es un punto clave. Todos los calefones tienen una "barra de protección" (ánodo) que atrae el sarro para que no ataque el tanque. Si está muy gastada, hay que cambiarla; es el repuesto más barato y el que más vida le da al equipo.
Consejos para evitar que se tape rápido de sarro
- Regular la temperatura: no es necesario que el agua salga hirviendo. Mantener el termostato a unos 45°C o 50°C reduce drásticamente la formación de sarro.
- Filtros de polifosfato: instalar un pequeño filtro en la entrada de agua de la casa ayuda a que los minerales no se cristalicen dentro del calefón.
- No dejarlo encendido al máximo: si te vas de casa por muchas horas, bajá la temperatura al mínimo o apágalo.