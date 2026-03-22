Cómo limpiar el círculo amarillo de transpiración que aparece en la ropa blanca

Limpiar y lavar ropa parece una tarea básica y simple, pero tiene sus mañas. De acuerdo a la tela, al tipo de mancha, al programa del lavarropas y a la antigüedad de la prenda, vas a poder seleccionar la mejor forma de limpiar o lavar la ropa sin afectar los tejidos.
No es una simple cuestión estética; una prenda de ropa limpia es una prenda que dura más años, que nos permite ahorrar dinero, que favorece la moda circular y que evita que los cajones de la ropa y el armario se llenen de malos olores, humedad o suciedad.
Hoy te voy a explicar cómo puedes limpiar una de las manchas más comunes en la ropa: la aureola amarilla de transpiración que aparece en la ropa blanca. Esta mancha no surge únicamente por culpa de la transpiración del cuerpo; también es producto de los desodorantes o antitranspirantes que utilizamos.
¿Por qué las manchas de transpiración son tan difíciles de limpiar?
¿Por qué las manchas de transpiración son tan invasivas y persistentes? Las manchas de sudor o transpiración se impregnan y mantienen firmes en los tejidos de la ropa a causa de una reacción química que las vuelve difíciles de limpiar.
Cuando el aluminio presente en los desodorantes reacciona con las proteínas de la transpiración y las fibras de la ropa, se produce una oxidación amarillenta o marrón que deja un residuo aceitoso en las axilas que no se quita con facilidad.
El uso constante de la misma ropa sin lavados de por medio también es un factor que influye. Cuando las manchas de transpiración ya son viejas y están secas, son un poco más difíciles de limpiar, pero no imposibles.
Paso a paso: cómo limpiar las manchas amarillas de transpiración
Para limpiar y eliminar las manchas amarillas de transpiración en la ropa blanca, solo necesitas un poco de agua, vinagre blanco y bicarbonato de sodio.
- Prepara una mezcla de agua y vinagre en partes iguales y remoja la mancha en ella. Deja que los ingredientes actúen por al menos media hora.
- Sobre la mancha de transpiración, refriega una pasta de bicarbonato de sodio con agua tibia y deja que actúe por 20 minutos.
- Enjuaga la ropa para limpiar y remover los restos de vinagre o bicarbonato y lávala en el lavarropas con normalidad.