Cómo limpiar el círculo amarillo de transpiración que aparece en la ropa blanca

Hoy te voy a explicar cómo puedes limpiar una de las manchas más comunes en la ropa: la aureola amarilla de transpiración que aparece en la ropa blanca. Esta mancha no surge únicamente por culpa de la transpiración del cuerpo; también es producto de los desodorantes o antitranspirantes que utilizamos.

¿Por qué las manchas de transpiración son tan difíciles de limpiar?

¿Por qué las manchas de transpiración son tan invasivas y persistentes? Las manchas de sudor o transpiración se impregnan y mantienen firmes en los tejidos de la ropa a causa de una reacción química que las vuelve difíciles de limpiar.

mancha en la axila

Cuando el aluminio presente en los desodorantes reacciona con las proteínas de la transpiración y las fibras de la ropa, se produce una oxidación amarillenta o marrón que deja un residuo aceitoso en las axilas que no se quita con facilidad.

El uso constante de la misma ropa sin lavados de por medio también es un factor que influye. Cuando las manchas de transpiración ya son viejas y están secas, son un poco más difíciles de limpiar, pero no imposibles.

Paso a paso: cómo limpiar las manchas amarillas de transpiración

Para limpiar y eliminar las manchas amarillas de transpiración en la ropa blanca, solo necesitas un poco de agua, vinagre blanco y bicarbonato de sodio.

vinagre y bicarbonato